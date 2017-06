Madagascar: Is'Art Galerie - Danse et Bling Bling pour vendredi

La soirée promet d'être très colorée ce vendredi à l'Is'Art Galerie, avec deux performances aussi animées l'une comme l'autre. De la danse pour une mise en bouche, avec Judith Olivia Manantenasoa et Virginie Lavenant, puis de la musique folklorique et populaire avec la fanfare Bling Bling. La fête continue !

Deux événements en un, c'est ce que l'Is'art Galerie propose ce vendredi soir pour qu'elle soit la plus belle de toute la ville. De la danse d'abord, avec Judith Olivia Manantenasoa et Virginie Lavenant, qui vont effectuer une performance live dans la pièce intitulée « Abandonne-moi ». Un concept, une œuvre, mais surtout une grande surprise comme à chaque fois, surtout si l'on connaît déjà les capacités de ces deux artistes. D'une part Judith Olivia Manantenasoa, danseuse et chorégraphe, qui s'illustre par son charisme et ses œuvres classées contemporaines. Timide et réservée, Judith est pourtant la plus expressive lorsqu'elle danse. Et son entrain est contagieux, ce bonheur dans la danse se transmet très rapidement, l'histoire qu'elle raconte avec son corps est émouvant. Avec Virginie Lavenant, de la compagnie L'Aléas des Possibles, le duo ne peut être que surprenant. Virginie Lavenant est une artiste de cirque, une chorégraphe qui est installée à Madagascar depuis 2005. Au sein de la compagnie L'Aléa des Possibles, elle a transmis sa passion aux jeunes artistes locaux et a fait d'eux des artistes citoyens et créateurs, qui développent leur identité au sein d'une troupe. Pas de synopsis pour cette pièce chorégraphique, les deux artistes laissent le soin au public d'apprécier l'œuvre à sa juste valeur.

Bling Bling. En deuxième partie de la soirée, place à la musique. Une fanfare pour faire du bruit, et pour apporter la bonne humeur. Avec la fanfare Bling Bling, qui mélange les styles avec leur fanfare éclectique et électrique. Avec un répertoire composé de musiques balkaniques, le voyage est offert et le dépaysement garanti. Un tour vers l'Europe de l'Est avec ces instruments de musique à vent qui interprètent des tubes inattendus, la soirée promet d'être colorée !