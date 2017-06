Madagascar: Airtel Madagascar - Modernisation de son réseau pour améliorer la zone de couverture

Airtel modernise son réseau.

Airtel Madagascar veut couvrir davantage les villages les plus enclavés. Pour un désenclavement total de Madagascar, cet opérateur poursuit l'extension de son réseau de couverture dans toute l'Ile. Au cours de ces derniers mois, de nouveaux sites ont été déployés pour que les villages les plus enclavés et difficiles d'accès soient couverts à l'instar de Manampatrana sur le réseau ferroviaire FCE (Fianarantsoa - Côte Est) ... Les régions d'Antsiranana, Mahajanga et Toliara ont également bénéficié de nouveaux sites de couverture.

En effet, parmi d'autres, les villes comme Tsivory se trouvant à plus de 100 kilomètres de Betroka dans la région Anosy ou encore Ikongo, située à 67km d'Ifanadiana dans la région Vatovavy Fitovinany sont désormais couvertes par le réseau des smartphones. Les périphéries comme Belobaka et Kiranomena, respectivement à 45km et 60km à vol d'oiseau de Tsiroanomandidy viennent également d'avoir accès au réseau.

Densification. Au vu de l'accroissement du nombre d'abonnés et du trafic voix et data, Airtel a également procédé à la densification de son réseau à travers des rajouts de nouvelles cellules, antennes et parfois de sites supplémentaires. D'après les explications, ce procédé vise à améliorer la qualité. « Pour assurer l'absorption du flux, 40 sites déjà implémentés dans les quatre coins de l'Ile ont fait l'objet de cette densification du réseau durant ces derniers mois.

En d'autres termes, les villes qui étaient déjà couvertes par le réseau Airtel bénéficient à présent d'un réseau de qualité optimale, à savoir, entre autres : Ramena, Antsohihy, Mananara, Ambatolampy, Ifaty... Cette démarche s'inscrit dans la politique d'Airtel Madagascar qui est d'être en quête permanente de solutions pour améliorer la qualité de service sans cesse », ont annoncé les représentants d'Airtel. A noter que cet opérateur a entrepris la densification du réseau, depuis 2016. Cela a été effectif grâce à la technologie U900, déployée avec Nokia ; une technologie Radio permet d'améliorer les services requérant les hauts débits, même dans les endroits les plus hostiles pour les ondes comme à l'intérieur des bâtiments et immeubles, au niveau du sous-sol etc. Une forte délégation de Nokia composée entre autres de Pius Angasa, Directeur Régional et Rajiv Aggarwal, Directeur Expérience Client, a d'ailleurs fait le déplacement à Madagascar pour suivre de près cette innovation. Murs et bétons ne sont désormais plus des contraintes pour capter le réseau Airtel.

Single RAN. Le domaine des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication évolue rapidement. La technologie Single RAN (Radio Access Network), désormais utilisée, offre une flexibilité aux abonnés pour capter sans interruption les réseaux 2G, 3G et 4Gn selon Airtel. Quand on sait les problèmes que connaissent certains abonnés passant d'une technologie à une autre, cette innovation est à saluer. « Il n'y a pas de développement économique et social sans infrastructures, notamment Telecom. C'est pourquoi, nous dotons les entreprises et la population des solutions technologiques de pointe et à moindre coût, pour leur permettre de réaliser leurs activités dans les meilleures conditions et ainsi, créer de la valeur économique ». a déclaré Maixent Bekangba, DG d'Airtel Madagascar. Puis de rajouter, « C'est dans ce sens que s'inscrivent nos investissements passés, actuels et futurs ».