Madagascar: SEMPIDOU - Revendication satisfaite, d'autres requêtes formulées

Dédouanement. Du côté de l'Administration, la Douane a affirmé que les services publics liés au dédouanement seront assurés et que des mesures sont déjà prévues, dans ce cadre. Au port de Toamasina comme dans les autres bureaux de la Douane, les points de vue sont divisés. Alors que les meneurs de grève au sein du SEMPIDOU visent davantage plus haut, certains membres de ce syndicat parlent d'acquis, quant à la réclamation de « primes de motivation ». Pour l'opinion, les douaniers figurent déjà parmi les mieux payés, au niveau de la fonction publique. Le nombre de candidats ayant postulé au dernier concours de recrutement organisé par la Douane, témoigne d'ailleurs de l'intérêt, que portent les nouveaux diplômés au métier de douanier. Cette tendance se poursuit alors que ceux qui sont en poste refusent aujourd'hui de travailler... Il faut noter que parmi les employés de la Douane à travers le pays, 700 ne sont pas membres du syndicat SEMPIDOU. Avec ceux qui n'adhèrent pas à la grève, les services de dédouanement devraient toujours être assurés, selon l'Administration.

Les douaniers en grève n'ont toujours rien à déclarer. Malgré leurs multiples interventions devant les médias et la poursuite de leur grève, aucune affirmation officielle n'a été émise quant au motif exact de ce mouvement syndical. Cependant, certains d'entre eux laissent entendre qu'il s'agit d'une nouvelle revendication. En effet, la première requête formulée par le SEMPIDOU au mois de mars, a déjà été satisfaite point par point, selon un mémorandum qui nous a été présenté. D'après les informations fournies, l'objet de la grève concerne des primes de rendement visant à motiver les douaniers à améliorer les recettes de l'Etat. Cette fois, le nouveau motif des grévistes concerne toujours ces avantages, mais avec des « améliorations » surenchéries. Pourquoi cette ambigüité dans les revendications ? Pourquoi ce changement constant de langage durant les négociations ? Autant de questions se posent toujours, jusqu'au jour où les grévistes décideront d'éclaircir l'opinion. Pour l'heure, le secteur privé et les économistes n'ont pas manqué de s'exprimer sur cette affaire, en évoquant un sabotage économique.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.