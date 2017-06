Madagascar: Zouzar Bouka - Importance du contexte de la mondialisation

Le deuxième point que ce dernier a soulevé dans ce discours « c'est lorsqu'il parlait d'insécurité et je pense que si un Chef de l'Etat parle de sécurité, c'est qu'il a conscience du bien-être de sa population quelle qu'elle soit, de quelle origine qu'elle soit et c'est bien qu'il en ait parlé ».

On a un pays souverain, et il souhaite comme à l'instar des autres pays, c'est le cas aussi pour les USA, la France, les Pays-Bas, l'Angleterre, la Corée du Sud, le Singapour... Il faut que les investisseurs à Madagascar viennent de tous les pays du monde. Il a bien souligné que nous sommes un pays souverain, et nous devons avoir des investisseurs qui viennent de partout et je pense que c'est très bien de sa part d'avoir insisté là-dessus », a souligné Zouzar Bouka, P-DG de ViMa.

Le dirigeant d'une entreprise a émis son point de vue concernant le discours du Président Hery Rajaonarimampianina lors de la célébration de la fête de l'indépendance. « Le discours était tonique, puissant, qui allait droit au but et si je retiens une chose c'est qu'il a parlé, du contexte qui est très important pour Madagascar, c'est le contexte de la mondialisation.

