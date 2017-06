Congo-Kinshasa: FC Renaissance en appel, "La Linafoot n'a pas qualité de reléguer un club en division inférieure... "

C'est un feuilleton qui ne fait que commencer. Le Président du Fc Renaissance du Congo, l'Evêque Pascal Mukuna a réuni son monde ; les membres du comité de coordination et les présidents sectionnaires pour analyser la décision de la Ligue nationale de football, qui a relégué leur club à la Division inférieure d'où il est venu.

Une pilule amère, difficile à avaler pour les dirigeants du FC Renaissance du Congo qui, à l'unanimité, ont décidé d'aller en appel. Ils vont saisir la Fecofa, avec l'esprit, disent-ils, d'aller même plus loin s'ils ne trouvent pas gain de cause. Les dirigeants du FC Renaissance du Congo ont pris cette décision pour deux raisons : la première, argument-ils, ils n'ont jamais été récidivistes, car le recours introduit auprès de la Fecofa en rapport avec la décision du 10 mai dernier n'a jamais été tranché. La deuxième, et c'est ici que Renaissance persiste et signe, "la Linafoot n'a pas qualité de reléguer un club en Division inférieure". Elle est une entité sub-délégataire. Son pouvoir est limité.

Elle a simplement pour mission d'organiser le championnat, et sanctionner les clubs qui se méconduits par les amandes comme elle le fait. Avis partagé par un grand dirigeant sportif qui a requis l'anonymat, ajoutant que la Linafoot peut à la limite exclure un club de son championnat, et non décider sur sa relégation en Division inférieure. C'est une exclusivité de la Fecofa.