Congo-Kinshasa: 30 juin 2017, pleurs au Kasaï, élections fin 2017 - Franck Diongo interpelle la classe politique !

Avec un moral toujours en flèche, le Président du MLP, depuis sa cellule de détention à la prison centrale de Makala, vient d'adresser au peuple congolais ses vœux de célébration de la fête de l'indépendance de la République Démocratique du Congo.

L'indépendance, a-t-il rappelé à l'occasion, ne se donne pas en cadeau, mais elle s'arrache. A l'en croire, "la RDC est en guerre contre les multiples convoitises portées sur ses immenses richesses. On pille, on tue et on entretient des milices pour maintenir l'insécurité, bâillonner les libertés en vue de pêcher en eau trouble sur le sol et dans le sous-sol du grand Congo". Ces propos, il convient de le préciser, ont été relayés par le Secrétaire Général du Mouvement Lumumbiste Progressiste, Me Nico Mayengele, au cours d'un point de presse animé hier, mercredi 28 juin 2017, au siège du parti.

Dans un style qui lui est propre, Diongo Shamba exhorte le peuple congolais à se mobiliser pour veiller à ce que des élections aient lieu d'ici fin décembre 2017, pour que l'alternance soit effective au sommet de l'Etat. C'est la seule voie, dit-il, pour offrir au Congo-Kinshasa un lendemain meilleur et à pouvoir défaire l'engrainage infernale des forces extérieures ainsi qu'intérieures, qui profitent des ressources combien importantes offertes par le bon Dieu à la République Démocratique du Congo. Sans ambages, l'élu de la circonscription électorale de la Lukunga rappelle à l'ensemble de la population congolaise que seule la lutte libère.