Congo-Kinshasa: La capitale accueille la 7ème Réunion Annuelle du groupe de travail de l'AFROSAI WGEA

"Urbanisation croissante et protection de l'environnement en Afrique : Comment les ISC peuvent-elles accompagner le développement durable des villes africaines ".

Tel est le thème qui est développé à foison au cours de la 7ème Réunion Annuelle du groupe de travail de l'AFROSAI sur l'audit environnemental de l'Organisation Africaine des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques (AFROSAI WGEA). Cette réunion, apprend-on, revêt une importance certaine au regard des sujets qui y seront abordés et du contexte au cours duquel elle intervient. Au fond, elle offre une occasion de la tenue d'une session de formation, animée par des experts des Organisations Internationales pertinentes dans les domaines de la gouvernance et de la protection de l'environnement. Ces travaux se tiendront, du 3 au 7 juillet 2017, à Kinshasa.

Ces assises visent à réunir des représentants des Institutions supérieures de contrôle des Finances Publiques (ISC), des organisations internationales, des académiciens et experts en vue de discussions relatives aux questions environnementales et à l'audit environnemental. Pour cette année, environ cinquante participants sont attendus. Ils viendront de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique, pour des réflexions et des échanges destinés à renforcer les capacités d'action des ISC et à encourager l'utilisation effective de leurs mandats dans le domaine environnemental et des ressources naturelles. Pour toutes les Institutions Supérieures de Contrôle des Finances publiques africaines, cette Réunion Annuelle offre une opportunité d'assurer le renforcement des capacités des cadres techniciens, en matière de vérification environnementale.

Ainsi, ces capacités pourront permettre aux ISC d'accompagner les efforts du gouvernement vers le développement économique et l'émergence de leurs pays respectifs dans le respect des exigences de préservation de l'environnement pour les générations présentes et futures. Elles pourront, en outre, s'inspirer des échanges pour amorcer une stratégie d'accompagnement des gouvernements dans la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable.

Pourquoi en RDC ?

Pour l'année 2017, la Cour des Compte de la RDC, dirigé par Erneste IZEMENGIA, avait été désignée pour abriter cette grande messe annuelle, au cours de la 6ème réunion tenue au Nigéria, du 12 au 17 septembre 2016, et qui avait notamment été marquée par l'implication personnelle du Président du Sénat du Nigéria, en qualité de représentant personnel de Muhamadu BUHARI, Président de la République Fédérale du Nigéria.

Cibles

Le public concerné par ces assises est essentiellement constitué de Chefs et hauts cadres des Institutions Supérieures des Finances Publiques d'Afrique (Cour des Comptes, Bureaux des Vérifications Généraux, Inspecteurs Généraux d'Etat, etc.), experts dans le domaine de l'audit et, spécialement l'audit environnemental.

Contexte

S'agissant du contexte, il sied de relever que l'année 2017 est la première année d'implémentation du nouvel agenda mondial 2030, centré principalement autour des questions environnementales, à travers la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable, pour lesquels les ISC sont fortement interpellées, au titre de leurs activités d'audit environnemental.

Aussi, l'entrée en vigueur de la Convention de Paris sur le Climat, précédemment adoptée au cours de la COP21, permet de fixer des lignes directrices et des objectifs en vue de réduire les effets négatifs des changements climatiques notamment, dans les villes africaines. A ce titre, des discussions en vue de la contribution optimale des ISC vont se poursuivre au cours de ces assises de Kinshasa. Outre le thème principal, les participants poursuivront également les réflexions au sujet de l'audit coopératif de la gestion des forêts du bassin du Congo, auquel le Cameroun contribuera fortement, aux côtés des ISC du Burundi, Gabon, du Congo, de la RD. Congo, de la République Centrafricaine et du Tchad, tous membres de la commission des forêts de l'Afrique Centrale (COMIFAC). L'adoption d'un nouveau Plan de Travail, document de stratégie destiné à orienter les activités de ce Groupe de Travail pour la période allant de 2017-2020 figure, aussi, à l'ordre du jour.

Quid d'AFROSAI WGEA

AFROSAI WGEA constitue le regroupement continental africain du Groupe de Travail de l'INTOSAI sur la Vérification Environnementale (INTOSAI WGEA). Ce groupe de Travail a pour but d'impliquer les Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques à la résolution des problèmes environnementaux dans le monde et de promouvoir par conséquent la pratique de l'audit environnemental.