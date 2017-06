Congo-Kinshasa: Fêtons 30 juin au rythme de la rumba !

Kinshasa, capitale et bastion de la musique africaine, abrite du 30 et 1er juillet, le Festival International de la Rumba et de l'Elégance. Cette rencontre de grande envergure est une idée de l'Agence Optimum en collaboration avec plusieurs partenaires étatiques et privés en RDC.

Ce festival va réunir plusieurs artistes, parmi lesquels l'ancêtre et légende vivante de la rumba, Sam Mangwana. Cet ancien vocaliste de l'Afrisa international et Ok Jazz est déjà dans la capitale congolaise pour participer à cette fête. 72 ans d'âge et plus de 50 ans de vie musicale, l'artiste est ravi de retrouver la scène kinoise après plus de 20 ans d'absence. On signale également le doyen de la musique congolaise, Lutumba Simaro qui est élevé au rang de parrain de la première édition du Festival international de la Rumba et de l'Elégance. Le patron du groupe Bana Ok amènera, certainement, son répertoire de la belle époque pour faire revivre ses belles mélodies oubliées.

Deux sites sont retenus pour accueillir les mélomanes et artistes pendant deux jours du festival, à savoir : l'Hôtel Béatrice et la Place de la Gare en plein centre Ville de Kinshasa.

D'après Didier M'PAMBIA Ne Biansu, le coup d'envoie de ce festival sera marqué par une grande soirée mythique dédiée aux pères géniteurs de la rumba congolaise. Elle sera agrémentée par le perfectionniste chanteur de tout le temps, Sam Mangwana accompagné d'un groupe musical composé en majorité des jeunes qui se sont imprégnés de cette musique. Sa prestation est annoncée pour le 30 juin 2017, à Béatrice Hôtel. "Je remercie l'organisateur du Festival qui a fait que je foule le sol des mes aïeux", a déclaré l'artiste panafricain.

Cette manifestation a sa raison d'être, dans la mesure où elle coïncide avec la grande fête nationale de l'Indépendance du pays. Par ailleurs, le 1er juillet, l'ambiance du festival va s'étendre à la Place de la Gare où une belle estrade sera érigée pour accueillir les spectacles avec un collectif de musiciens de la rumba. Une occasion pour les Congolais de renouer avec la belle époque de la rumba. Cette musique à la rythmique douce et languissante qui fait partie de l'histoire politique au pays de Lutumba. "J'invite tous les friands de la bonne musique de venir écouter la rumba originelle, classique avec Sam Mangwana, Lutumba Simaro... les pères de la rumba", a déclaré le Manager Directeur à l'Agence Optimum Communication.