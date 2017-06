Congo-Kinshasa: Vers des horizons très sombres !

analyse

La paix s'éloigne davantage des Congolais qui se trouvent dans l'incapacité de conjurer leurs misères parce que pris en tenaille par la classe politique.

Deux logiques s'affrontent

La première, est celle qui est défendue à cor et à cri par la Majorité présidentielle, élargie aux signataires de l'Accord du 18 octobre et celui de la Saint Sylvestre conduit sous les bons offices de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO) avec comme fondements, qu'il devient quasi impossible d'organiser les élections avant fin décembre 2017. Qu'il est difficile d'aller aux élections sans le Kasaï.

Les tenants de cette thèse de la non tenue des élections dans le délai évoquent également d'autres paramètres susceptibles de bloquer le processus. Il s'agit de l'absence des lois essentielles telle que la loi électorale et celle relative à la répartition des sièges. Ils demeurent optimistes à un nouveau glissement parce que la publication du calendrier initialement prévu vers fin juillet 2017 est en réalité, renvoyée vers fin octobre 2017. Sur un autre chapitre, "la fatwa" issue de l'accord du 31 décembre avait prévu trois institutions clés pour évaluer la tenue des élections pendant la petite transition, à savoir : la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), le Gouvernement et une troisième qui est le CNSA (Comité National de Suivi de l'Accord). Et pourtant, ce triptyque reste toujours amputé du CNSA qui n'a pas encore vu le jour.

Aussi, la loi organique qui devrait cimenter son fondement juridique, avait-elle été reléguée au Calendes grecque par le Parlement. Le financement extérieur des élections rejeté par cette Majorité élargie, estimant que les élections étaient une question de souveraineté d'un Etat. La problématique de l'insécurité généralisée vient davantage renforcer la thèse de scepticisme à la non tenue des élections. Et si d'aventure, il arrivait qu'on les organise, on aurait consacré la logique du séparatisme. Qui pourra douter que l'aspect lié à la sélection et l'attribution des marchés de commande des kits (urnes par exemple), apprêter les matériels, les embarquer et les acheminer au Congo Kinshasa occasionnera énormément du temps ? Se demande la Majorité présidentielle. Par contre, la seconde logique, c'est celle de l'application intégrale et complète de l'accord de la Saint Sylvestre, claironnée par les membres de l'opposition (Rassemblement) et tous les indécis n'ayant trouvé aucune place au soleil, du côté de la Majorité présidentielle.

A les en croire, dépasser fin décembre 2017, les élections se tiendront sans le président Kabila et sous l'égide des Nations Unies. Ils promettent de battre le macadam d'ici fin juillet 2017. Une position du reste, qui a des approches avec celles de la Communauté internationale et la CENCO. Ces tenants de la seconde logique, soutiennent mordicus, les sanctions ciblées tant de l'Union Européenne que des USA. Ils soutiennent également les pressions diplomatiques ainsi que la rupture des appuis financiers de la part des partenaires bi et multilatéraux. Ceux qui savent scruter les signes de temps, se mettront vite à l'évidence que la persistance de deux logiques ci haut détaillées va conduire le pays à une rixe, mieux à un duel aux couteaux. Et pourtant, les Congolais n'en ont plus besoin car, leur sol a trop bu des sangs innocents. C'est maintenant ou jamais, de mettre fin à toutes ces atrocités. D'où, il est nécessaire de privilégier la voie de la sagesse pour stopper net ces actes d'atrocités. Ce qui éviterait aux Congolais de continuer à faire couler les sangs de leurs frères et sœurs.

Eugène Khonde