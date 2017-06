Burkina Faso: Dr Nana Coulibaly/ Thiombiano, nutritionniste - « Le cholestérol est indispensable à la vie »

La rubrique de cette semaine nous donne l'occasion de parler du cholestérol. Peu de gens connaissent la provenance de ce nutriment et ce qu'il apporte dans le développement de l'organisme.

Mais avant de parler du cholestérol, nous allons vous parler brièvement des lipides, car le cholestérol est un lipide. Les lipides comprennent les triglycérides, les phospholipides et les stérols. Ils sont fournis par les huiles, beurres, graisses des viandes ou poissons, oeufs, abbats, etc. Il est important de consommer chaque jour des lipides selon les recommandations, parce qu'ils:

- fournissent l'énergie (acides gras) pour nous permettre de mener notre vie (manger, respirer, battement du cœur, marcher, écrire, lire, courir, étudier, cuisiner, cultiver, comprendre, distribuer les nutriments aux organes, etc.) ;

- constituent la structure des membranes cellulaires (phospholipides, cholestérols) pour éliminer les déchets de l'intérieur des cellules et approvisionner en nutriments, etc. ;

-participent au fonctionnement de l'organisme (réfléchir, se reproduire, lutter contre les microbes, les inflammations, aimer, pardonner, exhorter, etc.) ;

- participent à l'absorption des vitamines liposolubles (A, D, E et K), la croissance des enfants, la reproduction, la vision, lutter contre le stress, ralentir le vieillissement, embellir la peau, le maintien de la température à 37 degrés, la protection contre les chocs mécaniques, protéger les organes ;

- sont les précurseurs de nombreuses hormones, vitamines et la bile ;

- donnent aux aliments leur arôme, saveur, onctuosité et palatibilité.

Il ne faut donc pas diaboliser les lipides ni aucun autre nutriment parce qu'en matière de nutrition, ce n'est pas le nutriment qui est le problème mais la quantité et la qualité consommée. En effet, tous les nutriments sont importants et doivent être consommés chaque jour selon nos besoins. Dieu a fait en sorte que les plantes en fabriquent et pour ceux que les plantes ne fabriquent pas, notre corps les fabrique grâce aux microbes non pathogènes du tube digestif (qui ne nous rendent malades que si nous les agressons par une mauvaise alimentation) ou par certains organes comme le foie, le pancréas, etc.

En termes plus simples, aucun aliment n'est mauvais en lui-même, c'est comment et combien un aliment est utilisé qui peut créer des problèmes de santé.

Si l'apport en lipides est insuffisant, étant donné que nous avons un grand besoin, les autres nutriments sont mis à profit. Par exemple, l'excès de glucides est converti en lipides (acides gras, cholestérol). Or, c'est le cas au Burkina Faso, car les repas sont essentiellement constitués de céréales qui fournissent des glucides.

En termes plus simples, si on supprime l'huile ou les autres sources de lipides de l'alimentation ou si on n'en consomme pas assez et que l'on consomme beaucoup de céréales (tô, riz, pain, etc.) ou des tubercules (pomme de terre, igname, attiéké, patate) comme c'est le cas au Burkina Faso, l'excès de glucides va être converti en lipides (acides gras, cholestérol, etc.) Les protéines peuvent être également transformées en lipides. Par exemple, si après 6 mois, on n'ajoute pas un aliment de complément au lait maternel, l'enfant ne grandit pas bien parce que le lait maternel n'est pas suffisant pour couvrir les besoins en lipides et une partie des protéines et des glucides va être utilisée pour fournir l'énergie dont a besoin le nourrisson qui est en pleine croissance.

Il faut donc manger suffisamment et équilibré chaque jour, c'est-à-dire tous les groupes d'aliments (céréales, huile, viandes/poissons, fruits, légumes, eau) à tout âge. Quand l'alimentation est équilibrée, les lipides fournissent 25 à 30 % des besoins d'énergie. Les acides gras saturés (beurre et graisses) doivent contribuer pour moins de 10%.

Parlons à présent du cholestérol.

La principale raison est que le cholestérol est indispensable à la vie. Il y a du cholestérol même dans le lait maternel (300mg/l). Cependant, l'excès de cholestérol dans le sang, augmente les risques de maladies cardiovasculaires.

Ainsi Dieu a fait que le foie fabrique le cholestérol pour les humains et les animaux (le lait de vache contient 140mg/l) parce que les plantes n'en produisent pas. En effet, le cholestérol est uniquement d'origine animale. Aucune huile végétale ne contient de cholestérol. Les huiles végétales contiennent elles, des phytostérols qui sont bénéfiques pour la santé. En effet, les phytostérols nettoient les parois des artères en éliminant les athéromes (dépots de lipides dans les parois des artères qui finissent par réduire le diamètre et entraîner des maladies cardiovasculaires). Il faut donc privilégier les huiles végétales et réduire les graisses animales. En outre, les acides gras insaturés des huiles, favorisent l'élimination du cholestérol.

Le cholestérol est fabriqué par le foie (800 à 1500mg/jour) à partir des acides gras saturés, des glucides ou des protéines. Plus de 90% du cholestérol se trouve dans les membranes cellulaires. Les 10% restants sont utilisés pour fabriquer les hormones sexuelles (pour la reproduction), la vitamine D (pour la croissance) et les acides biliaires (pour la digestion des lipides).

Il existe deux types de cholestérol, selon la protéine qui le transporte et la destination. Le HDL ou Alipoprotéines A transporte le cholestérol des vaisseaux sanguins vers le foie, afin de les éliminer du sang. Le HDL est appelé bon cholestérol. Le LDL ou Apolipoprotéine B transporte le cholestérol du foie vers les vaisseaux où il se dépose et forme des athéromes qui réduisent le diamètre des artères et donnent l'athérosclérose, augmentant ainsi les risques de maladies cardiovasculaires. Le LDL est donc qualifié de mauvais cholestérol.

L'apport recommandé pour le cholestérol est de moins de 300mg par jour

Les aliments riches en cholestérol sont: la cervelle (1600-1800mg/100g), le jaune d'oeuf (1500mg/100g, 1 oeuf entier contient en moyenne 450mg), abbats (300-450mg/100g), beurre (250mg/100g), viande, poisson, volaille, yaourt, fromage, crème fraiche (50-100mg/100g). Mais les fruits, les légumes, les céréales, les légumineuses, l'huile, les noix et graines, ne contiennent pas de cholestérol.

On peut donc se contenter de 300g de viande ou poulet/jour ou 3-4 oeufs entiers/semaine ou 100g de cervelle ou de jaune d'oeuf/semaine ou 400g de foie ou de rognon/semaine, etc.

Le statut en cholestérol sanguin varie selon les individus. En effet, il y a des individus dont l'organisme fabrique trop de cholestérol ou n'élimine pas le cholestérol pour des raisons génétiques et d'autres qui régulent bien leur cholestérolémie. Il est fortement recommandé de consulter un médecin pour un bilan lipidique afin de connaître son statut.

L'hypercholestérolémie est une maladie qui doit être prise en charge pour éviter les risques de complications de maladies cardiovasculaires (angines de poitrine, crise cardiaque, accident vasculaire-cérébral, hypertension artérielle, etc.)

Quand le cholestérol se dépose dans la paroi des artères, c'est comme lorsque les tuyaux d'échappement d'une moto ou d'une voiture s'encrassent. Le moteur devient moins performant, jusqu'à ne pas démarrer un jour. Il faut alors enlever la crasse pour voir le moteur « redémarrer ». Pour le corps humain, on peut ne jamais avoir l'occasion de 'redémarrer' ou si oui, les séquelles sont souvent très lourdes à gérer.

Il ne faut cependant pas avoir une peur bleue du cholestérol parce que le cholesterol est indispensable à la vie. Ainsi, si on n'en consomme pas, le foie va en produire et si on en consomme, le foie va en tenir compte pour produire le complément.

Cependant, pour les individus qui ont une hypercholestérolémie familliale, qui est héréditaire, ils doivent éviter voire supprimer les aliments riches en cholestérol.

Lors de la prise en charge médicale, le médecin recommande, en général, de consulter un nutritionniste médical/diététicien pour un régime adapté (réduire la consommation des lipides et non supprimer, réduire l'apport en acides gras saturés, utiliser une huile adaptée pour l'assaisonnement, la cuisson et la friture, la restriction des aliments riches en cholestérol, augmenter la consommation des aliments protecteurs contre le cholestérol) et d'avoir une activité physique régulière.

En général, l'hypercholestérolémie est souvent due à une hygiène de vie inappropriée: alimentation trop grasse, copieuse, très tard le soir, pauvre en fruits, légumes, légumineuses, fibres solubles, pas d'activités physiques régulières et le tabagisme y compris passif.