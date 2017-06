Tunisie: L'étau se resserre autour de Slim Riahi

« C'est une affaire initiée par la Commission tunisienne des analyses financières (Ctaf) depuis 2012 au sujet d'un transfert qu'ils ont jugé douteux, or j'ai apporté des réponses à toutes les questions que le juge d'instruction m'a posées et je m'attendais à ce que l'affaire soit définitivement classée », s'est justifié Slim Riahi.

Riahi fait appel à la justice britannique

Il assure être victime d'un « chantage politique », visant à se débarrasser de lui en tant qu'homme politique. Mais très vite, l'homme d'affaires dérape et annonce avoir « par précaution » intenté un procès contre le chef du gouvernement Youssef Chahed, en tant que représentant de l'Etat tunisien, non pas devant les tribunaux tunisiens, mais bien devant la justice britannique. « En tant que résident en Grande-Bretagne, j'ai des intérêts dans ce pays et la justice britannique tranchera, nous verrons qui de nous deux (avec Youssef Chahed) aura raison », dit-il en faisant mine de le faire à contrecœur.

Le journaliste Sofiène Ben Hamida insiste pour savoir si l'homme d'affaires parle en tant que citoyen britannique, mais Riahi continue de se cacher derrière le qualificatif de «résident en Grande-Bretagne». « Mon avocat britannique tiendra très prochainement une conférence de presse sur le dossier et ce sera un scandale», lance-t-il, comme emporté par un élan de superpuissance.

La procédure est donc en cours et le juge d'instruction tunisien, cette fois, a d'ores et déjà adressé des correspondances à l'instance du marché financier pour le gel des actions de Slim Riahi, à la BCT pour le gel de ses comptes bancaires et enfin à la direction de la propriété foncière pour le gel de ses biens immobiliers.