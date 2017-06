Congo-Kinshasa: Désordre autour des élections 2017 - Joseph Kabila met en garde !

"Vous voulez créer le désordre. Vous nous menacez s'il n'y a pas d'élections en décembre prochain. Vous dites que c'est décembre ou rien", a relevé particulièrement, Joseph Kabila, lundi 26 juin dernier, à partir de Lubumbashi, où il séjourne depuis quelques temps, avant et après son aller-retour à Pretoria, à la Grande Commission Mixte RDC-RSA.

Mais aussi, après ses multiples descentes dans le Grand Kasaï à la rescousse des victimes d'affres des miliciens Kamuina Nsapu dont Tshikapa n'aura été que la troisième étape, après celle de Kananga et Mbuji-Mayi. Devant les Sénateurs, Députés Provinciaux et Nationaux, y compris les confessions religieuses, réunis pour la circonstance en plein cœur de l'ex-capitale cuprifère, le Chef de l'Etat congolais a haussé le ton, en laissant entrevoir, derrière ses quelques bouts de phrase, sa répugnance contre la dernière Déclaration coupe-gorge des Evêques catholiques ainsi que toute la mesure des responsabilités qu'il aurait, certainement, déjà prises face à ce qui lui paraît, désormais, comme une menace à la stabilité institutionnelle, comme une tentative de surenchère politique ou de chaos organisé sous prétexte de revendiquer, quelles que soient les conditions, la tenue des élections, à fin décembre 2017. "Faut-il aller aux élections sans le Kasaï ?", s'est-il interrogé, avant de lancer une mise en garde à l'endroit de tous les contrevenants, d'où qu'ils viennent.

A quelques encablures du 30 juin 2017, le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, reste préoccupé par la problématique du maintien de l'ordre et de la restauration de l'autorité de l'Etat, à travers le pays.

Il l'a dit si bien aux notables, Députés, Sénateurs ainsi qu'aux confessions religieuses du Katanga. Il l'avait déjà dit, auparavant, à ceux de l'espace Grand Kasaï, lors de sa toute récente tournée dans cette partie agitée par des miliciens Kamuina Nsapu.

A tout prendre, le message des Evêques, au-delà de sa profession de foi en la paix, est diversement interprété. S'il a été applaudi du côté de l'Opposition, plus précisément du Rassemblement de Limete, il n'en a pas été le cas, du côté de la Majorité. Ici, c'est le Président Kabila qui, cette fois-ci, y revient, lui-même, depuis que les Evêques avaient parlé, le 23 juin dernier.

Il y lit, en effet, des menaces de désordre. Il y trouve aussi, s'il faut l'interpréter entre guillemets, cette affaire de fétichisme de date ou de mois. "Décembre ou rien", répète-t-il, comme pour dire que si jamais, il n'y a pas d'élections, qu'est-ce qui arriverait ? Sur deux pieds, le Président de la République retourne, à son tour, la mise en garde. Sans aller dans les moindres détails, il rappelle tout le monde à l'ordre et prévient contre toute tentative de déstabilisation des institutions légalement établies.

Déjà, la Majorité, sa propre famille politique, dans une déclaration à Kinshasa, dénonçait l'inféodation de la CENCO aux forces politiques obscures et étrangères. Et, par cette même occasion, elle s'alignait derrière le travail de la CENI et l'almanach que cette dernière pourrait, le moment venu, annoncer pour la tenue des élections en RD. Congo.

Donc, la Majorité présidentielle élargie aux alliés du Rassemblement de Kasa-Vubu, avec Joseph Olenghankoy, Bruno Tshibala, Lisanga, Lumeya, Ingele et autres nouveaux venus dans l'escarcelle du pouvoir, ainsi que les co-équipiers, arrivés aux affaires en marge de l'Accord du 18 octobre 2016, restent, quoi qu'il en soit, sur les thèses de la CENI.

Rythme ?

Au gré de la Centrale électorale, l'enrôlement se fera progressivement jusqu'à ce qu'on ait intégrer les populations du Grand Kasaï dans le fichier. Les lois essentielles ne seront examinées au Parlement qu'après qu'on ait finalisé le fichier électoral. Le calendrier ne sera connu que lorsqu'on aura eu la certitude que toutes les conditions sont réunies. L'appel à candidatures n'interviendra que si et seulement si le fichier électoral est clos et rendu public. Autrement dit, l'évaluation du processus électoral, en l'absence du CNSA, comme prévu dans l'Accord du 31 décembre 2016, consacrerait une violation de ce dernier. Puis, les dates exactes des scrutins ne devraient pas être fixées avant de connaître, à la fois, le fichier électoral et le nombre de candidats. Tout ceci prendrait combien de temps ? Telle était, apparemment, l'interpellation des Evêques, dans leur message qui, malheureusement, soulève énormément des vagues.