Congo-Kinshasa: 30 juin 2017 - Faudrait-il fêter ou méditer ?

30 juin 1960-30 juin 2017. Cela fait exactement 57 ans depuis que la RD. Congo a accédé à l'indépendance. Dès lors, la date du 30 juin est restée gravée, d'une manière permanente et inoubliable, dans l'évolution politique et historique du pays. Pour s'en souvenir matériellement, le plus souvent, les congolais sont habitués à se vêtir du pagne de la circonstance et à assister à des grandes manifestations comme la parade militaire.

Si l'année passée, en 2016 donc, les festivités de l'indépendance ont été vécues à Kindu, au Maniema, qu'en sera-t-il pour l'année 2017. Jusqu'aujourd'hui, la veille, rien n'a filtré de l'Organisateur, qui n'est autre que l'Etat congolais à travers le gouvernement. Ce silence pousse plus d'un congolais à s'interroger: "va-t-on fêter ou méditer ? Allons-nous rééditer l'exploit vécu le 17 Mai dernier ? Allons-nous compatir, d'une manière forcée et délibérée, avec les amis de l'Est du pays et du Grand Kasaï ?

Une manifestation publique de la sorte ne s'improvise pas. Elle se prépare. Sauf miracle et surprise de dernière minute, il sera espiègle de parler aux congolais d'une quelconque fête demain, vendredi 30 juin 2017. Plusieurs raisons sont susceptibles d'être avancées. D'abord, nul ne l'ignore. Tous les paramètres sont aux rouges. Politique, Economique, sécuritaire... rien ne rassure. Tout se présente comme si le pays était encore une colonie et qu'il n'a pas d'autonomie de gestion. Or, à 57 ans d'âge, le pays devrait, en principe, acquérir de l'expérience. Il devrait aussi enregistrer un progrès sur tous les plans. Il parlerait du social, de la politique, de l'économique, de l'éducation et de la justice. Aujourd'hui, la vie est chère et tout semble aller vers un blocage. Les prix sur les marchés galopent du jour au lendemain.

Le salaire des fonctionnaires devient indécent et incertain. La monnaie nationale perd sa valeur au profit de celle étrangère, le roi dollar. Le panier de la ménagère menacé. Le niveau de l'Education très bas. Les études coûtent très chères et les parents deviennent incapables de les supporter. Le taux de chômage revu à la hausse. Les Universités déversent de milliers des licenciés sur le marché, mais, tous finissent, soit par la débrouillardise et par les commerces informels. Ceux qui osent s'engager, ne touchent pas la rémunération pouvant les aider à évoluer. Le mariage devient un commerce par excellence. La Dot a même atteint 2500 à 5000 USD. Les frais de sépulcre deviennent un casse-tête chinois. La vie sociale et économique du pays ne tourne donc pas. Sur le plan judiciaire, la justice devient une affaire des riches.

Les frais de justice et les honoraires des avocats revus à la hausse. Il en est de même des frais de la procédure. Beaucoup de personnes détenues en prison pendant les années sans avoir jamais été entendues. Bref, une justice à double vitesse voire sélective. Ainsi, faut-il fêter ce sous-développement ou doit-on réfléchir?