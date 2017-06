Congo-Kinshasa: Sagesse de Salomon

Dans une correspondance datée du 20 juin 2017 et adressée au bâtonnier Jean-Joseph Mukendi du… Plus »

Et, la peur de perdre l'impérium va certainement pousser les gouvernants actuels, par instinct de survie, à chercher à agir... que faire face à cette impasse ? Faut-il un troisième dialogue ? Pour quelle fin non projeté par les deux précédents pourparlers? Le Congo-Kinshasa doit-il absolument être au chaos ? visiblement, pour départager ces deux blocs, il va falloir de la sagesse à l'instar de Salomon qui su, départager deux femmes se disputant un même bébé. Ici, sans ambages, le bébé c'est le Congo, c'est rien de moins que l'exercice de l'impérium dans ce majestueux pays au cœur de l'Afrique.

Lui qui, hier notamment, face aux journalistes réunis par l'UNPC au Centre Nganda, déclarait que si l'insécurité n'est pas réglée aux Kasaï la CENI foncera sans les Kasaï, à l'atelier de formation et de sensibilisation des professionnels des médias sur la gestion de l'information électorale, a noté qu'il serait impossible sur le plan politique d'aller aux élections sans l'espace Kasaï. Car, dit-t-il, « nous risquons d'avoir un Président de la République non élu par une majorité des compatriotes basés dans cette partie du Pays ». Le décor est donc là. Déjà à franchir le cap de juillet, des premiers empoignades à l'instar de décembre 2016 sont à craindre surtout que le retrait de l'autorisation de sortie à Katumbi par le PGR, chose qui fait de lui désormais un fugitif face à la loi, vient revigorer l'ardeur du Rassemblement à en découdre.

Le deuxième bloc, qui se veut tout aussi épris des élections, insiste sur le caractère inclusif de tout le processus électoral. Le Grand Kasaï et même le Kivu, où une rébellion en activité a été déclarée. Aux Kasaï, c'est le phénomène Kamuina Nsapu qui continue de faire de cette région Sud de la République une brebis noire. Déjà avec l'Exétat, le test d'exclusion a pu être fait. En effet, ce n'est point dans toutes les contrées des différentes provinces qui constituent le Grand Kasaï que les élèves finalistes ont pu passer les examens d'Etat comme leurs compères d'ailleurs sur l'étendue du territoire national. Portée à bras le corps par des ténors de la Majorité qui, nuit et jour, ne cesse de le marteler sur les plateaux de télé ou dans les colonnes des journaux, cette option vient de jouir du soutien de Corneille Nangaa, le président de la Commission Electorale Nationale indépendante.

Deux camps se forment et grossissent leurs rangs peu-à-peu actuellement face à la problématique de l'organisation des élections avant fin décembre conformément à l'Accord de la Saint Sylvestre. Le premier bloc tient mordicus à ce schéma. Aucun cas de force majeure ne peut être évoqué pour causer un deuxième glissement. Là, sans trop de surprise, l'on retrouve en première ligne le Rassemblement/Limete et ses formations politiques, la communauté internationale, naturellement, et, enfin, l'Eglise Catholique ainsi que d'autres forces politico-sociales encore silencieuse en ce moment. Ce bloc tient tellement à l'organisation des joutes électorales cette année que la menace de la rue est brandit par nombre d'entre elles. Et, dans le cas spécifique du Rassemblement, les propos croisés de Katumbi, Kamitatu, Lumbi et Félix Tshisekedi laissent croire que dépasser le cap de juillet si la CENI ne publie pas le fichier électoral comme promis, le Rassop va appeler à des actes de désobéissance civile.

Une fois de plus, la scène politique Rd Congolaise se bipolarise. Et, les enjeux, à savoir l'alternance au sommet de l'Etat ou un glissement bis, cristallisent tellement les passions que la crise qui se profile semble être la toute première vraie impasse politique posttshisekedi -toujours pas inhumé du reste jusqu'à ce jour-.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.