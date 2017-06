Congo-Kinshasa: Elections en 2017 - La MONUSCO s'en remet à l'Accord de la Saint-Sylvestre

La conférence hebdomadaire de la Mission des Nations Unies pour la sécurité et le rétablissement de la paix au Congo-RDC s'est tenue le mercredi 28 juin 2017, dans son Quartier général situé dans la commune de la Gombe.

Théophane Kinda, l'animateur du jour, a fait savoir que la Monusco n'a pas de commentaires à émettre par rapport à la dernière déclaration des prélats catholiques qui exigent mordicus la tenue des scrutins avant la fin de l'année en cours. A l'en croire, l'important c'est de se référer aux engagements pris par les politiques dans la feuille de route qu'ils ont paraphée à l'issue d'âpres discussions au centre interdiocésain. Ledit accord a bénéficié du soutien de la résolution 2348 du Conseil de Sécurité de l'Onu. Plus loin, dans ses dires, le porte-parole adjoint a indiqué que la Monusco soutient, certes, la Commission Electorale Nationale Indépendante, mais elle ne peut jamais se substituer à cette structure pour publier le calendrier électoral dans le délai prévu, afin de convoquer le corps électoral ou encore respecter à la lettre l'esprit de l'accord de la Saint Sylvestre.

Deux logiques

Oui, plus que 6 mois pour atteindre l'échéance prévue pour l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Ces dernières seront-elles réellement tenues? C'est la question qui divise l'opinion au sein du microcosme politique. Il y a, en effet, deux camps qui sont manifestement aux antipodes. Il s'agit, d'une part, de la Majorité Présidentielle et du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au Changement. Soutenue par une frange d'opposants ayant signé les accords du 18 octobre et du 31 décembre 2016, la MP rejette l'hypothèse de la tenue des élections sans les provinces du Kasaï et du Nord-Kivu qui plongent actuellement dans l'insécurité. La mouvance présidentielle fait prévaloir la problématique de l'inclusivité, insécurité, du financement des élections par le fonds propre du pays, de l'absence du calendrier ainsi que du fichier électoral.

Par ailleurs, ces arguments sont dans la foulée rejetée par l'autre camp, à savoir : l'opposition dans son aile la plus dure et qui reçoit d'une manière ou d'une autre l'apport des prélats catholiques. Vital Kamerhe vient étendre la liste.

Encore le Kasaï

Après une tournée effectuée aux Kasaï, Tanganyika, à l'Equateur et au Nord-Kivu par Alexis Bonté, Directeur intérim du Fonds des Nations Unies pour l'Agriculture et la pêche, FAO, et Claude Jubidar, représentant du Programme Alimentaire Mondial (PAM), l'expérience sur terrain semble décevante notamment, dans le Kasaï. Ils y ont remarqué les destructions des maisons, des champs maraichers, et surtout les déplacements de près de 2 millions de personnes. Le constant de M. Alexis Bonté est qu'un enfant sur 10 a souri lors de la prise de vue de la photo. Or, selon lui, généralement, les enfants sourient une fois qu'ils sont devant un appareil photo.

Le cas de ceux du Kasaï révèle bien combien ils ont un problème psychologique qui nécessite vraiment un soutien de la part de tous les acteurs, toutes tendances confondues. Ce, dans la crainte que ces mineurs ne grandissent avec des souvenirs stressants. «Ils sont partis à une distance de 100 km à pieds pour se déplacer d'une contrée à une autre. On a vu des enfants blessés avec des machettes. Il faut une assistance psychologique», a-t-il indiqué.

Pour Claude Jubidar, il est plus qu'urgent que les fonds soient réunis pour mettre fin à cette escalade de la crise.