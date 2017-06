interview

Né en République Démocratique du Congo, le 21 février 1945, Mangwana Aka Samuel Moreno est une légende vivante de la rumba. Des parents angolais, ce chanteur polyglotte hors pair porte en lui les germes du panafricanisme.

Pétillant auteur-compositeur, ce berceur de cœur a dompté l'Afrique entière grâce à ses textes à la fois engagés et lyriques dont l'amour et le développement restent le dénominateur commun. De l'Afro-latino, à la rumba congolaise, en passant par le disco, Sam Mangwana ne sacrifie jamais la qualité à une quelconque mode, quel que soit le style ou la tendance. En séjour à Kinshasa pour agrémenter le premier Festival International de la Rumba et de l'Elégance, l'artiste a accordé un entretien à la presse au cours duquel il a dénoncé la manière dont le sexe est chanté par les jeunes musiciens de la nouvelle génération de la musique congolaise.

Découvrons-le.

Après plus de 25 ans d'absence, quel est l'objet de votre séjour à Kinshasa ?

Sam Mangwana : Je suis à Kinshasa sur invitation de l'Agence Optimum, dans le cadre du Festival de la Rumba et de l'Elégance. J'ai une prestation scénique le 30 juin à Béatrice Hôtel. J'invite tous les friands de la bonne musique de venir écouter la rumba originelle, classique parce qu'elle est encore vivante en nous. C'est un grand événement. Les gens pensent qu'ils verront Sam Mangwana de tous les jours. Non ! Qu'ils viennent parce que la soirée est un peu spéciale. Avec mon intervention ainsi que celle de Suzy Kaseya, nous allons jouer sur la modernité, avec des nouveaux sons afin que la rumba soit bien présentée. Venez découvrir comment je serai accompagné par les jeunes qui se sont imprégnés de cette musique. J'espère que le public ne sera pas déçu.

Est-ce qu'avez-vous toujours cette force d'enregistrer un nouveau disque ?

Ah oui ! Depuis l'année dernière, nous avions y à concocter un projet d'un nouvel opus dont la sortie était prévue en 2016. Malheureusement, il vient finalement d'être lancé cette année. Nous avons fait sa promotion à Luanda. Elle va s'étendre à Kinshasa et sur l'ensemble de l'Afrique. L'album contient plusieurs styles de musiques que j'ai pu travailler et apprendre durant ma carrière musicale. Il s'intitule «LUBAMBA» qui veut dire "Kekele" dans ma tradition. C'est une sorte de corde sauvage d'une plante à l'aide de laquelle on tisse des meubles, paniers et tant d'autres objets au village. C'est vraiment un bel album !

Combien d'albums avez-vous déjà réalisés depuis le début de votre carrière musicale ?

A ma connaissance, 23 albums et quelques singles dont certains j'ignore même. Sans compter les pirates à travers le monde.

Quelles sont les chansons qui vous ont propulsé sur la scène musicale ?

L'art est un mystère. Souvent, ce sont des titres dans lesquels je me suis suffisamment investi qui n'ont pas été captivant auprès des mélomanes. Chacun a son goût. Parfois, quand on enregistre en studio, nous proposons des tubes qui seront placés dans le répertoire pour constituer le disque. Mais, il y a certaines chansons qui ne sont là que pour compléter le répertoire. Curieusement, lorsqu'on lance le disque sur le terrain, on remarque que c'est souvent cette chanson complémentaire qui est très appréciée par le public lors de la diffusion. Alors qu'on n'y avait même pas pensé. On est parfois très surpris. Mais, on ne peut pas le dire au public. Parce que nos œuvres sont comme nos enfants. On ne peut aimer ou préférer l'une et négliger l'autre. Tout dépend de la réaction du public.

Quelles sont vos sources d'inspiration ?

Je m'inspire de la société. Je puise dans les réalités de la communauté dans laquelle je me retrouve. Quand je me retrouve en Côte d'Ivoire, en Tanzanie, au Mali, Gambie, je chante comme eux. C'est pour moi une façon de découvrir la culture des autres et faire voir aussi qu'il y a un artiste venu de l'Afrique centrale qui s'intéresse aussi à eux. En Afrique, les musiciens sont toujours en avance par rapport aux politiciens. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a chanté le panafricanisme. Ce qu'il faut, nos autorités doivent se liguer pour que nos cultures se rencontrent.

A quel moment de votre carrière avez-vous acheté une chanson ?

Acheter ? C'est trop dire ! Mais, il m'est aussi arrivé, à l'époque, de travailler avec des paroliers lorsque je résidais à Kinshasa. Il y avait également mes copains de classe qui me proposaient des chansons que j'ai travaillées. Ils m'aidaient vraiment au niveau des textes. A notre temps, lorsqu'on sortait des albums, s'il y a une chanson qui ne cadre pas avec les mœurs ou la moralité, ce sont les voisins tout autour de nous, qui étaient les premiers à nous formuler des remarques avant même que le grand public réagisse. C'est pourquoi, on faisait souvent soumettre les paroles et textes avant d'entrer en studio, afin de recevoir des critiques, partant apporter des retouches.

Comment jugez-vous la rumba que font les jeunes d'aujourd'hui par rapport à celle de votre époque ?

Oui ! Je suis fier. C'est votre rumba, destinée à vous les jeunes d'aujourd'hui. Il faut la considérer telle qu'elle est présentée. C'est l'évolution de la chose. Je ne peux pas dire que la rumba d'aujourd'hui manque telle chose ou ça... Je ne la condamne pas pour éviter d'entrer en choc avec les tendances. Pour moi, je la respecte. C'est la musique la plus convoitée par la majorité. Il faut toujours avoir la culture d'appui. La rumba est notre base. Ce qui est important, c'est de garder la base musicale. Il y a certains jeunes qui se réclament de l'école de Franco, Kallé Jeff, Rochereau parce qu'ils les considèrent comme leur référence.

Que dire lorsque cette rumba est polluée d'insanités ?

Dommage ! C'est cette musique qui est à la mode aujourd'hui. Je ne l'encourage pas. Le drame est qu'on a libéralisé le sexe. Malheureusement, cette liberté nous amène au libertinage. Là, c'est par rapport à la thématique. Si, hier, l'homosexualité était choquante, ce n'est pas le cas à nos jours dans la société africaine. C'est devenu normal ! Donc, je ne critique pas votre rumba d'aujourd'hui, mais je demanderai au public de faire toujours un bon choix de musique. Car, ça dépend de chacun. Méfiez-vous des tendances. Car, elles sont passagères ! Rochereau qui est mon mentor, me disait à chaque fois que si j'ai besoin que mon œuvre dure longtemps, je dois chercher la qualité dans la composition et l'arrangement musical. A notre temps, on ne faisait pas des disques avec comme objectif premier de vendre, mais on pensait d'abord aux messages-paroles qu'on voulait mettre à la disposition du public. Est-ce qu'il sera accepté ? Après on réfléchissait sur le type d'arrangement musical qui devait accompagner avec les pensées ou sentiments de l'auteur de la chanson.

Connaissez-vous quelques jeunes artistes congolais qui font du bon boulot actuellement ?

De nature, je suis très curieux ! Je regarde tout le monde et je les apprécie beaucoup. Je ne les connais pas tous mais du moins, je connais quelques-uns comme Fally, parmi les jeunes de la génération actuelle.

Vrai ou faux Sam Mangwana préfère être dans la peau d'un Angolais que Congolais ?

Nous devons plus être concentré pour comprendre ce que veut l'Afrique pour son développement. Vous devez savoir que nous sommes le produit de parents qui avaient fuis la souffrance des colons portugais vers la RDC afin de s'organiser pour libérer les peuples angolais. Et lorsque le temps est arrivé, nous nous sommes décidés de rentrer en Angola. D'ailleurs, nous avons grandi avec cet esprit panafricaniste. Je me considère toujours comme un citoyen africain. Raison pour laquelle, je me suis donné le goût de voyager à travers tout le continent et être à l'aise partout où je me retrouve en Afrique.