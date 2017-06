Somalie: Des milliers d'enfants menacés de mort par la sécheresse

A ce jour, 12 millions d'animaux ont été traités contre les maladies du bétail et autres… Plus »

En avril, 1,5 milliard de dollars avaient été demandés à la communauté internationale. Jusqu'à présent, seuls 550 millions ont été collectés. Il y a eu des aides très généreuses des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne, mais leurs contributions vont bientôt être épuisées. Dans certaines régions, quasiment 10% des enfants risquent de mourir de faim. C'est un chiffre astronomique, car on entre dans une situation d'urgence dès qu'on dépasse 1%.

Save The Children pousse un nouveau cri d'alarme concernant la Somalie. L'organisation humanitaire vient de mener une enquête de terrain et son constat est inquiétant: plus de 20 000 enfants risquent de mourir dans les prochains mois des conséquences de la sécheresse. Les cas de malnutrition sévère ont très fortement augmenté dans la moitié des districts étudiés, et certaines zones pourraient clairement être considérées en état de famine.

