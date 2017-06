Congo-Brazzaville: Circulez à nouveau par ici...

Il y avait de quoi entamer la patience des commerçants installés avenue Alphonse Fondère au cœur de Brazzaville. Il y avait aussi tout ce chaos qu'occasionnait le stationnement sans façon de véhicules dans le moindre espace libre devant chez Mavré, la célèbre pharmacie du centre-ville installée au bas de l'immeuble de la CNSS.

Il y avait le désagrément pour les piétons obligés d'enjamber chaque fois des blocs de béton, et même du fil barbelé pour passer de l'autre côté de cette avenue. On n'en est plus là, le bout de route reliant le rond-point de la coupole à celui de l'immeuble City Center, en travaux depuis de longs mois, est en effet à nouveau accessible en voiture, désengorgeant ainsi la circulation routière dans le vaste périmètre.

Soulagement aussi pour les usagers de franchir désormais sans embarras le rond-point du 5 juin ou « Plus jamais ça ! » par le côté qui mène vers la Congolaise de Mousses et plastiques à Mpila. Il y avait bien longtemps que nids de poule et dos d'âne mettaient à rude épreuve les automobilistes quand ils n'étaient confrontés à d'intarissables marres d'eau boueuses. Mais ici, comme au centre-ville, quand on les approche, les agents des sociétés en charge des travaux vous partagent un sourire avisé, qui témoigne à peu-près leur nouvel état d'esprit : quelque chose a dû bouger en bien du côté de la caisse publique pour les remettre au travail, eux qui ne connaissent que mieux les effets du chômage technique sur leur quotidien.

Plus loin, sur la deuxième sortie nord de Brazzaville, le spectacle auquel se livraient passants et chauffeurs à quelque pas de l'école de Ngamakosso n'est plus qu'un lointain souvenir. Un jour, par tant de soleil, des engins se mirent à tout remblayer, à tout colmater, avant de poser le bitume et libérer la circulation. Il aurait néanmoins fallu attendre que la petite fente qui s'était déclarée sur l'asphalte devienne un trou béant sur des dizaines de mètres pour que les secours arrivent. En l'occurrence, il ne faut pas oublier que les secours du même type sont attendus en d'autres endroits de la capitale congolaise où les routes sont fendues : arrêt « La Ferme » sur le tronçon Nkombo-Moukondo ; rond-point Mouhoumi à Mfilou.

Difficile de ne pas revenir à la bonne humeur des gens rencontrés en ville, ce week-end, parmi lesquels les travailleurs du pourtour des lieux, qui vous disaient leur consolation suite au « retour à la normale » entre « La Coupole » et « City Center ». Ils sont convaincus que cet effort d'assainissement va se poursuivre dans toute la ville. En raison de la crise économique qui sévit et dont les répercussions sont perceptibles partout, le redémarrage de quelques travaux d'intérêt public à Brazzaville est certainement le signe qu'en période de vaches maigres cet adage peut-être de nature à aiguiser les consciences : faire beaucoup avec peu, et peu avec rien.