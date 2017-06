Congo-Brazzaville: Santé publique - La Banque mondiale lève 500 millions de dollars pour lutter contre les pandémies

Dans un communiqué, le président de la Banque mondiale, Yong Kim, s'est félicité de cette initiative. « Nous nous éloignons du cycle de panique et de négligence qui a si souvent marqué notre approche des pandémies », a-t-il affirmé. L'institution financière a indiqué que c'est la première fois que le coût du risque de pandémie dans les pays pauvres sera transféré vers les marchés. « Ce transfert ne sera toutefois activé que si certaines conditions prédéterminées sont remplies ; tenant compte notamment aux catégories de virus, au niveau de contagion de l'épidémie et au nombre de morts », explique la Banque mondiale.

Cette importante somme a été levée sur les marchés financiers pour financer le fonds de la Banque mondiale de lutte contre les pandémies, mis sur pied après l'épidémie d'Ebola qui avait sévi en Afrique de l'Ouest en 2013 et 2016 et fait 11.300 morts

