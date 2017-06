Congo-Brazzaville: Ces oubliés et ces méconnus de l'histoire congolaise - Les équipes de football dans la chanson congolaise

On peut pêle-mêle citer, toutes générations confondues, de 1953 à 1965 : Mantari, Baboutila, Kinzonzi (Pigeon), Bilala (Poppens), Badia, Makouezi (La Flèche Noire), Ndoundy, Loukoki, Bibanzoulou, Diakoundila, Matsima, Fulu, Léopold Ndey, Bikouri, Dzabana Germain « Jadot », 18 ans à ses débuts, Filankembo Nicaise, Mayama Placide, Batiaka Deckos, Massengo Lusaku, etc. Monsieur Brun, un Français, qui succède à Jean Isabey, est l'entraîneur de cette armada. La chanson « Diables Noirs » est exécutée par les Bantous de la capitale, aux éditions Cefa, en 1962, au terme d'une série d'enregistrements de 50 titres, réalisée à Bruxelles, au studio Decca, et 6, à Paris, chez Louis Gasté, le mari de la chanteuse Line Renaud. (Suite dans le prochain numéro)

Cette équipe du village Bacongo est, à cette époque, entraînée par le Français Jean Isabey. Dans le n° 18 du magazine Vision de 2005, Kimina Makumbu écrivait : La nouvelle équipe est une sélection rigoureuse et qualitative des meilleurs joueurs des clubs du Grand-village Bacongo, sociétaires ou non de l'Association sportive missionnaire. Ils viennent entre autres de Croix du sud, d'Augouard (l'ancêtre de Sporting club, devenu, ensuite, Cs Negro), d'Elite « Pimpart », de Tolérance. Il n'empêche, ce sont bien des anciens de l'ASM qui en forment l'armature.

L'histoire en marche plonge souvent dans l'oubli des hommes et des faits qui font sa substance. Ce sont ces laissés-pour-compte de l'histoire, et ces nombreux méconnus enfouis dans ses décombres, sans compter les sans-grades. Brin d'Histoire, dans un nouveau concept éditorial, va tenter de les en sortir. La première livraison de cette nouvelle série débute avec les équipes dans la chanson congolaise.

