Congo-Brazzaville: Insertion professionnelle - L'Unicef appuie plus de 1000 jeunes congolais grâce au financement du Japon

Le projet qui se développe actuellement dans les départements de la Likouala, Sangha, Pointe-Noire et Brazzaville vise à autonomiser les jeunes en dehors de l'école.

Développé depuis 2016 par l'Unicef, avec des fonds du gouvernement du Japon, ce projet créé les conditions pour l'autonomisation de plus de 1 000 jeunes en dehors de l'école dont 317 filles et 278 filles-mères. « Il s'agit de leur offrir une seconde chance afin d'intégrer le système éducatif formel, en leur fournissant des compétences essentielles de vie et la formation professionnelle », précisait le chargé de la section protection de l'enfant à l'Unicef Congo, Marius Biyekélé, à l'occasion de la célébration de la Journée de l'enfant africain, le 16 juin dernier.

Pour rappel, cette journée célébrée en souvenir du massacre d'enfants lors d'une marche pacifique pour revendiquer leurs droits le 16 juin 1976, à Sharpeville, en Afrique du sud, a été placée cette année sous le thème : « Accélérons la protection, l'autonomisation et l'égalité des chances des enfants en Afrique d'ici 2030 ». Selon la représentation nationale de l'Unicef au Congo, le chemin menant à l'autonomisation et l'égalité des chances des enfants est encore long. En effet, près de la moitié de la population congolaise est âgée de moins de 18 ans. D'après le MICS2014-2015, une frange importante de cette population est en dehors de l'école (3,4%).

Les causes de cette exclusion scolaire sont : la pauvreté des parents, le nombre limité de dispositifs de formation. À cela s'ajoutent, l'insuffisance de l'offre de formation et d'insertion professionnelles efficaces. « Les enfants et adolescents en dehors de l'école constituent un facteur de fragilité de la cohésion sociale. Ce phénomène affecte plus les filles des ménages pauvres et celles vivant en milieu rural. Il les empêche d'avoir accès à des possibilités d'apprentissage qui devraient leur donner les compétences nécessaires pour participer au développement », a conclu Marius Biyekélé au nom du représentant de l'Unicef au Congo, Aloys Kamuragiye.