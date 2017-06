Mali: Le Nord en ébullition

Au cours de cette manœuvre, quinze hommes d'Abou Walid Al-Sahraoui ont été tués. Davantage depuis quelque temps, l'influence grandissante du MSA et du Gatia dans le Nord du Mali et particulièrement dans la région de Ménaka agace Al-Sahraoui et ses hommes. Les trafics auxquels ils se livraient par le passé sont mis en échec par les deux mouvements, qui sont devenus par la force des choses, sur le plan politique et sécuritaire, les principaux interlocuteurs des autorités de Bamako et même de la communauté internationale.

Le chef jihadiste Abou Al-Sahraoui a déclaré la guerre à deux communautés qu'il accuse de collaborer avec la France. La menace du jihadiste Abou Walid Al-Sahraoui, qui a prêté allégeance à l'organisation Etat islamique est prise au sérieux. Il accuse les communautés Imghad et Idaksahak d'avoir défendu le Niger et la France.

