Cameroun: Chine - Une rencontre Paul Biya-Xi Jinping en vue

Reçu hier au Palais de l'Unité par le chef de l'Etat, le vice-ministre chinois des Affaires étrangères a indiqué qu'il s'agit de la volonté des deux présidents pour donner une plus grande impulsion à la coopération bilatérale.

Un sommet Paul Biya-Xi Jinping «au plus vite ». C'est la volonté des chefs d'Etat du Cameroun et de la République populaire de Chine. Leur souhait a été porté devant la presse hier sur le perron du Palais de l'Unité par le vice-ministre chinois des Affaires étrangères. Zhang Ming sortait d'une audience de près d'une heure que lui a accordée le président de la République, Paul Biya. En visite dans notre pays depuis lundi dernier, l'hôte chinois n'a pas caché sa satisfaction à l'issue de cet entretien. «J'ai eu le très grand honneur d'être reçu par S.E. le président Paul Biya. Je lui ai transmis les salutations cordiales et les meilleurs vœux du président Xi Jinping ».

Sur la volonté affirmée par les deux chefs d'Etat de se rencontrer, « cela contribuera fortement au développement de nos relations amicales dans tous les domaines », a souligné le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, accompagné pour la circonstance de l'ambassadeur de son pays au Cameroun, S.E. Wei Wenhua. Le haut responsable chinois a indiqué avoir en outre abordé avec le président de la République, les nombreux aspects de la coopération bilatérale « riche et bénéfique » pour les deux pays. « Le président Paul Biya a exprimé ses remerciements pour le soutien actif accordé par la Chine pour le développement socio-économique du Cameroun ».

Une coopération qui est appelée à se densifier et que le président chinois Xi Jinping souhaite voir se développer dans son ambitieux programme baptisé « les nouvelles routes de la soie», feuille de route qui guide sa politique étrangère depuis 2013 et qui vise à rapprocher la Chine de l'Afrique, de l'Asie centrale et de l'Europe avec le développement des infrastructures et du secteur de l'énergie. Selon l'hôte du président Paul Biya, la Chine souhaite mettre ce programme en synergie avec «l'ambition du Cameroun de devenir un pays émergent à l'horizon 2035 ». Zhang Ming, qui a dit la détermination de son pays à œuvrer aux côtés du Cameroun dans la réussite de ce programme, a salué les efforts déployés par le président de la République « en vue de préserver la paix et la stabilité au Cameroun et en Afrique ». L'audience d'hier au Palais de l'Unité s'est achevée par un échange de cadeaux entre les deux personnalités.