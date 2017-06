Cameroun: Basketball dames - Apejes de Mfou champion

Le très expérimenté Guy-Jean Faustin Moudio va laver l'affront, face à ce jeune coach, à peine sorti des classes. Victoire par 15-12 du dernier quart temps pour Fap. Pas suffisant pour soulever le trophée. C'est la fête à Apejes de Mfou. Mais également pour Siloise Gano, meilleure marqueuse de la rencontre avec 26 points inscrits sur les 52 de son équipe. « Jusqu'aux dernières secondes, c'était difficile pour l'un et l'autre. Tactiquement, la contribution des entraîneurs était lourde. Nous étions techniquement posées en attaque et nous avons misé sur notre jeu assez rapide pour gagner », explique Cédric Maliki. Cette année, les usages ont été contournés par la Fédération camerounaise de basket-ball qui a organisé sur une semaine (19 au 23 juin ), le championnat national féminin.

La rencontre était tendue. Le lancer franc de Vanessa Bouhom, réussi au buzzer, est venu mettre les espoirs des dames des Forces armées et police à plat. Jusqu'à la dernière seconde, les équipes se sont tenues. L'une épiant l'adversaire pour espérer une éventuelle lassitude. Mais l'envie des joueuses du club de Mfou était bien trop grande. Elles ont donné le la, en remportant le premier quart temps (17-13), avant d'être largement dominées (7-16) au deuxième. Cédric Maliki, entraîneur d'Apejes va gommer son ardoise, ajuster les dés et trouver la formule gagnante. Victoire au troisième quart temps par 16-8.

