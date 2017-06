Togo: Le pays perd un jeune médecin en herbe de 15 ans

Si les circonstances de son décès ne sont pas pour l'instant bien connues, il est à retenir que le jeune togolais qui vivait avec sa tante aux Etats-Unis, selon les dires de la Directrice de son école serait sorti des classes le 16 Juin aux environs de 9h30 en compagnie de ses camarades et n'est plus revenu.

Le jeune homme s'appelle Kodjo Jean-Claude Ayéwou et résidait aux Etats-Unis.D'après nos confrères de Lomechrono, le corps de ce dernier qui a disparu depuis le 16 Juin 2017 a été retrouvé sans vie dans un petit lac à Washington Grove. Passionné de football, Jean-Claude est décrit comme un un brillant élève qui vient de boucler son 8ème grade et dont les ambitions étaient de devenir un médecin.

