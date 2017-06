Togo: Les chauffeurs se plaignent

Le phénomène des raquettes et tracasseries auxquelles les policiers et douaniers soumettent les chauffeurs de taxi au Togo, on en a beau parlé mais il a la vie dure. Dernière dénonciation, elle proviendrait des chauffeurs qui empruntent le tronçon Afagnan-Lomé. "En effet, selon les informations en détails, les routiers prennent 1000fr à Aneho, sur les rails les douaniers prennent 200fr, sur n'importe quels bagage et marchandises même les légumes à Zébé sont taxés 200fr à l'aller comme au retour. Pareil à Anfoin où les gendarmes empochent 200fr, idem pour les douaniers à l'aller comme au retour.

Trop c'est trop car si l'on s'amusait à calculer ce que perd un chauffeur par jour sur cette voie au profit des hommes en uniforme, c'est seulement un total faramineux et le pauvre conducteur rentre bredouille à la maison. En revanche, les fonctionnaires au service de la sécurité de l'État s'en sortent avec des poches pleines attendant de pieds fermes leurs salaires à la fin du mois. Quelle gourmandise ? ", relate le MMLK (Mouvement Martin Luther King).

Cette association de la société civile condamne une telle pratique des "raquettes savamment orchestrées au quotidien par les forces de sécurité les services douaniers et les militaires sur le tronçon Afagnan -Lomé dépouillant ainsi sans pitié les chauffeurs".

Et enfin, "devant ces comportements cupides, véreux et iniques auxquels les victimes sont finalement esclaves et exposés à tous les dangers, le Mouvement Martin Luther King lance instantanément un appel aux services hiérarchiques de la sécurité et de défense en vue de mettre fin à ces pratiques malveillantes et honteuses qui ternissent l'image du pays et sabotent les efforts salutaires déjà entrepris".

On ose croire que cet énième appel ne tombera pas dans les oreilles de sourd.