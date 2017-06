Cameroun: Consommation - Le poulet congelé refait surface

Le carton de pattes est vendu à 19 500 F, celui des ailes à 20 000 F et enfin les cuisses à 18 500 F. Quand on les questionne sur cette manière de procéder, les commerçants affirment avoir peur des contrôleurs du ministère du Commerce.

Ici, différentes parties sont exposées en tas. Les détaillants les proposent à 1000 F pour les pattes et 2000 F pour les cuisses et les ailes (entre 7 et 8 morceaux). « Nous ne vendons que des poulets entiers produits au Cameroun », lance un employé de poissonnerie en blouse. Mais dès que le client dit qu'il a besoin de découpes en grande quantité, les langues se délient et rapidement, on vous conduit à l'arrière-boutique pour présenter les différentes offres.

