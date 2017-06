Cameroun: Les députés questionnent le Premier ministre - 3 milliards pour rattraper un marché mal exécuté

Selon Philémon Yang, il fallait rattraper les défauts du bâtiment annexe construit en 2006. Au premier coup d'œil, il y a ce détail qui attire l'attention dans les services du Premier ministre à Yaoundé : le bâtiment annexe, tout neuf, qui subit pourtant d'importants travaux de réfection.

Cet édifice est destiné au secrétariat général des services du Pm. En réalité, l'immeuble connaît une deuxième construction. Et le Premier ministre, Philémon Yang, l'a avoué ce 23 juin 2017 devant l'Assemblée nationale où il répondait aux questions orales des députés.

Au départ, le bâtiment a été réalisé à 4,5 milliards F.Cfa. Aujourd'hui, son coût est porté à 7,5 milliards car, il a fallu reprendre le chantier mal exécuté. « Les travaux de construction ont démarré en 1999 pour un global d'environ 4,5 milliards. Après sa mise en service en 2006, certaines mal façons sont très vite apparues. Outre des fissures de plus en plus visibles, les experts ont observé des dysfonctionnements d'équipements, occasionnant des nuisances pour le personnel et les usagers ».

Entre 2011 et 2012, un audit technique a été mené et a conduit aux résultats suivants : la vétusté prématuré de la seconde aile de l'immeuble, notamment les murs, le sol et le plafond ; le mauvais état de fonctionnement du réseau électrique et métallique en raison des choix techniques inadéquats.

L'audit a également révélé qu'au plan administratif, le suivi du projet n'a pas été réalisé conformément aux règles de l'art. Les travaux ont été réalisés sans l'accompagnement d'une maîtrise d'œuvre privée, encore moins d'une mission de contrôle technique. Pourtant, plusieurs entreprises privées étaient intervenues concomitamment dans la réalisation du projet.

A la suite de cet audit, des travaux supplémentaires ont donc été engagés, pour un montant de quelque 3 milliards F.Cfa. La fin du chantier est annoncée pour cette année 2017. L'immeuble aura alors coûté 7,5 milliards.

Le Pm ne dit pas qui a supporté cette autre enveloppe, pourtant la question lui a été posée par le député Nzougnou dit Fotsa Ngong. Le chef du gouvernement s'est limité à dire que l'audit avait conclu à « une responsabilité partagée entre les différents acteurs, de la conception à la mise en œuvre du projet. »

Sur la responsabilité de ses services, le Pm a reconnu qu'au moins une règle des marchés publics avait été violée : une entreprise privée devait être sélectionnée pour ce chantier.

L'audit a d'ailleurs recommandé qu'une entreprise privée soit recrutée pour réaliser les nouveaux travaux, et qu'un contrôle soit effectif pour garantir la bonne exécution du nouveau marché.

Si la reconstruction a coûté jusqu'à 3 milliards F.Cfa, c'est parce que l'architecture du bâtiment a été revue pour lui donner « un meilleur visage », selon le Pm. Il ajoute que la réhabilitation a intégré la mise en norme technique, sécuritaire et environnementale.

Philémon Yang a reconnu en ce projet, un exemple des approximations dans la conduite des marchés publics, bien que le Cameroun dispose d'un Code depuis 2004.

Ce texte oblige à toute administration de boucler les études techniques avant le lancement de tout projet