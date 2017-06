Cameroun: Crise économique - Ce qui attend le pays sous programme triennal avec le FMI

En signant lundi un crédit de 666,2 millions de dollars avec le Fonds monétaire international, Yaoundé s'est engagé dans le programme « Facilité élargie de crédit » qui exige plus de transparence et de rigueur dans les dépenses publiques.

Le 26 juin 2017, le Comité de direction du Fonds monétaire international (le FMI) a approuvé un programme de trois ans baptisé « Facilité élargie de crédit » avec le Cameroun pour un montant d'environ 666,2 millions de dollars. 171,3 millions de dollars sont débloqués immédiatement pour soutenir le programme de réforme économique et financier du pays. Le montant restant sera débloqué progressivement sur la durée du programme après des revues semestrielles.

Après la discussion du Comité de direction du FMI sur le Cameroun, Mitsuhiro Furusawa, le Directeur général adjoint du Fonds a déclaré : « Le Cameroun a été touché durement à la fois par le prix du pétrole et les chocs de sécurité qui ont affecté la région Cemac depuis 2014 et qui ont entraîné une forte baisse de réserves internationales. Ayant initialement montré la résistance grâce à sa diversification, l'économie camerounaise fait maintenant face au ralentissement de la croissance, la baisse des amortisseurs fiscaux et externes et la dette publique rapidement haussière ».

Selon Mitsuhiro, le programme triennal des autorités du Fonds vise convenablement à adresser le grand déficit en matière de balance des paiements du Cameroun et rétablir la solidité fiscale et externe, en contribuant aussi à l'effort collectif de reconstruire des réserves régionales. Et Mitsuhiro Furusawa de poursuivre :

« L'adressage des déséquilibres fiscaux et externes naissants exige une consolidation fiscale durable et équilibrée basée sur l'élargissement du revenu non-pétrolier, la priorisation aux projets publics d'investissement avec des dividendes de croissance démontrés et la rationalisation de la dépense récurrente, en protégeant les dépenses sociales ».

Toujours d'après le directeur adjoint du FMI, les autorités camerounaises ont pris l'engagement d'améliorer la compétitivité du pays et le potentiel de la croissance à moyen terme, conformément à leur stratégie d'atteindre le statut de pays émergent avant 2035. L'achèvement des projets d'infrastructures publics de transport aidera à stimuler l'investissement du secteur privé, la création d'emplois et la nouvelle diversification est soutenue par des réformes complémentaires pour maintenir la stabilité financière, étendre l'accès aux services financiers et améliorer l'environnement des affaires.

« Le succès du programme du Cameroun dépendra aussi de la mise en oeuvre de politiques de soutien et de réformes par les institutions régionales », a conclu M. Mitsuhiro. Pour mémoire, le ministre de l'Economie, Louis Paul Motaze avait présidé le lundi 20 février 2017 dans son cabinet, une importante séance de travail avec une délégation du Fonds monétaire international. Cette rencontre avait permis au Minepat et à ses hôtes, de lancer les concertations visant à accompagner le Cameroun dans l'élaboration et la mise en oeuvre de son programme de redressement économique, conformément aux résolutions issues du Sommet extraordinaire des chefs d'Etat d'Afrique centrale, tenu à Yaoundé le 23 décembre 2016.

Au cours de cette séance de travail, l'équipe du FMI conduite par Corinne Delechat, avait exposé ses attentes et présenté le chronogramme de ses activités. Le plan anti crise économique du gouvernement s'appuie sur une période transitoire de trois ans (2017-2019), pendant laquelle l'accent sera mis sur l'achèvement des projets structurants de première génération en cours d'exécution, l'accélération de la mise en oeuvre des réformes structurelles dans les secteurs clés de notre économie, l'identification et la maturation des projets de deuxième génération.

Ainsi que l'accompagnement plus accru du secteur privé à travers l'octroi des appuis directs et la promotion des champions nationaux dans les secteurs où le pays dispose des avantages comparatifs.