Congo-Kinshasa: Nuisance sonore - Les Disc-Jockeys, premières cibles de la police

Dans une correspondance datée du 20 juin 2017 et adressée au bâtonnier Jean-Joseph Mukendi du… Plus »

«On nuit au droit des autres au repos et même des malades et la police devrait laisser faire. Si même les serviteurs de Dieu on leur a demandé d'éviter les nuisances sonores, ce n'est pas aux autres qu'on va leur permettre», dit-il.

«Nous les DJ, on nous arrête, alors que c'est ici notre gagne-pain. Nous ne savons plus où gagner de l'argent», se désole-t-il.

Les premières cibles sont des disc-jockeys (DJ)-des animateurs qui sélectionnent, diffusent et mixent de la musique à destination d'un public. Ils sont arrêtés et conduits dans les commissariats de la police. Il leur est reproché de jouer de la musique à tue-tête.

Arrestations, confiscations et interdiction : la police nationale congolaise (PNC) a débuté lundi 26 juin des descentes sur le terrain pour faire le suivi des mesures interdisant les nuisances sonores et l'occupation anarchique des espaces publics.

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.