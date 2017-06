Sénégal: Gisement d'or de Massawa - Randgold livre les résultats définitifs en 2018

C'est en milieu de l'année 2018 que l'étude de faisabilité sur le projet aurifère de Massawa (Kédougou) de la société Randgold va livrer les résultats définitifs de son développement. L'annonce est faite hier, mercredi 28 juin, à Dakar par son président directeur général, Mark Bristow, lors d'une conférence de presse.

En exploration aurifère au Sénégal depuis 1995, la Société minière Randgold qui a découvert 2004 le gisement de Massawa et celui de Sofia en 2016 (Kédougou) entend donner les résultats définitifs de l'exploration. C'est en conférence de presse hier, mercredi 28 juin, à Dakar que Mark Bristow président directeur général de Randghold en a porté à la connaissance du public.

Dans sa communication, il précise qu' «à l'état actuel des choses, Massawa a une réserve de 2,6 millions d'onces exploitable avec un taux de retour sur investissement de 18% à un prix de l'or de 1000 dollars par once. Ce qui est un peu en deçà de nos critères d'investissement, à savoir une réserve de 3 millions d'onces et un taux de rendement interne de 20% (Tri).

Les travaux de forage détaillés requis pour l'étude de faisabilité ainsi que notre exploration continue des extensions et des satellites autour des corps minéralisés connus devraient permettre au projet de franchir la ligne», a-t-il fait savoir. Poursuivant sa communication il dira: «Massawa deviendra la sixième mine que Randgold va développer et notre première au Sénégal. Il sera également le premier des trois nouveaux projets que nous prévoyons de développer au cours des cinq prochaines années».

A la question de savoir pourquoi pendant toutes ses années Randgold s'est accrochée sans relâche M. Bristow dira: «il a fallu passer tout ce temps là pour comprendre et se familiariser avec la complexité géologique et métallurgique du corps minéralisé». Il a en outre laissé entendre que «Randgold a dépensé plus de 56 milliards de francs CFA soit 85 millions de dollars à ce jour, à l'évaluation et l'avancement de son portefeuille au Sénégal. Tout en développant Louto, Tongon, Gounkoto et Kabali, Randgold a continué à travailler aussi sur Massawa, et le projet a finalement repris le centre de la scène avec la découverte de Sofia en 2016».