Ile Maurice: St-Martin - Priscilla Raboude / Les enfants d'abord

Elle consacre son sourire aux enfants de son village. Priscilla Raboude est dans le bénévolat depuis l'année 2009. Son but c'est «d'éviter que des enfants tombent dans des fléaux et se retrouvent à la CDU (Child Development Unit)». Son astuce ? «La communication, l'affection et la compréhension», soutient-elle.

Mère de deux enfants elle-même, elle a décidé de se lancer dans le bénévolat lorsqu'elle a intégré le comité exécutif de la PTA (ParentTeacher Association) de l'école où son fils étudiait en 2002.

«Au fil du temps, j'ai remarqué que les enfants qu'on qualifiait d"enfants à problèmes' n'avaient besoin que de l'attention de leurs aînés. Leur comportement n'était qu'un signe. Pour éviter que la situation de ces enfants n'empire, je me suis dit pourquoi ne pas leur apporter mon aide.»

En 2009 elle se lance donc dans le counselling. «Je ne suis pas reconnue auprès du ministère comme Counsellor mais j'ai suivi une formation en childcare dispensé par le Women Council.»

Grâce à son dévouement, elle obtient le soutien des policiers de la région. Elle est d'ailleurs membre du Community policing de la région. C'est un projet où les habitants d'une région collaborent avec les policiers du village. Priscilla Raboude explique que la présence des policiers est importante pour pouvoir communiquer avec des familles difficiles.

L'officier Jaylal et l'inspecteur Sewssungkur sont conscients de la vulnérabilité des jeunes et préfèrent adopter une autre approche pour mieux les intégrer dans la société. Ils établissent des dossiers et sollicitent l'aide de Priscilla Raboude. Ensemble, ils préfèrent toucher un mot aux parents au lieu de prendre des sanctions.

Scoutisme

Pour combler un manque d'attention de la famille, ils organisent des activités. C'est ainsi que Priscilla Raboude a décidé de mettre en place une équipe de scoutisme en septembre 2016. Au début, il n'y avait que quatre adhérents. Mais petit à petit elle est arrivée à convaincre les parents de faire inscrire leurs enfants. Aujourd'hui, son équipe de scouts compte 40 jeunes.

Le scoutisme, soutient Priscilla Raboude, ne concerne pas que les enfants mais les parents aussi. Grâce aux activités organisées les parents agissent comme adultes de secours et sont parties prenantes des activités. «Parfois je les invite à donner un coup de main. Là, parents et enfants ont la chance de créer un lien. Les enfants sont encouragés et motivés à donner la meilleure version d'eux-mêmes en présence de leurs parents et ces derniers aussi sont plus impliqués.»

Outre les enfants, Priscilla Raboude s'occupe d'un atelier d'artisanat où elle encourage les femmes à se mettre à l'artisanat. «On fait de l'artisanat. On apprend entre nous-mêmes. Et pour éviter le gaspillage, on utilise de vieux objets et de vieux journaux.»

Dans le but d'intégrer les jeunes de la localité, elle consacre un peu de son temps au Centre de jeunesse de Chemin-Grenier comme volontaire. Ainsi, elle se tient au courant des diverses activités organisées par le ministère de la Jeunesse et des sports à l'intention des jeunes. «Comme on n'a pas de centre de jeunesse ici, je fais en sorte que les jeunes d'ici ne restent pas à l'écart. Je les informe des activités et je les accompagne comme je peux.»

En ce moment même, elle travaille avec les enfants pour célébrer le 250e anniversaire de la force policière à Bel-Ombre. Les officiers de la station de ce village ont décidé de le rajouter aux célébrations du 12 juillet. Sa petite équipe et elle travaillent sur une campagne de sensibilisation à la violence. «Les enfants sont de plain-pied dans la préparation de cette journée. Ils passeront leurs messages de sensibilisation aux grands.»