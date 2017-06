Ile Maurice: Nando Bodha - «L'introduction de la smart card ne veut pas dire qu'on licencie»

Le transport en commun devient smart. Notamment le paiement des tarifs grâce à la smart card Filao, une initiative de Rose-Hill Transport (RHT). Y a-t-il à craindre alors que des receveurs d'autobus perdent leur emploi ? «Avec l'introduction de la smart card, cela ne veut pas dire qu'on est en train de mettre les gens à la porte», a assuré Nando Bodha, qui a procédé au lancement de cette carte intelligente ce jeudi 29 juin à la place Raymond Chasle à Rose-Hill.

Le ministre des Infrastructures publiques et du transport en commun a annoncé l'introduction, à terme, d'une smart card nationale. Celle-ci sera utilisée à bord des autobus et du métro de même que pour payer les frais de parking. «On est en train de travailler avec le State Law Office pour mettre en oeuvre cette carte nationale.»

Metro Express

La smart card est un projet pilote. «C'est le commencement de ce que nous voulons faire: la new national transport network qui sera un reflet de ce que rêve Maurice, de ce qu'on veut avoir dans les upper middle societies.» Nando Bodha plaide pour une intégration autobus-métro. «RHT est une des compagnies les plus vulnérables par rapport au métro. Je suis plus que convaincu que c'est le feeder system qui va compléter le métro. On doit avoir une intégration totale et parfaite.»

Le ministre des Infrastructures publiques et du transport en commun souhaite «que 10-15% des gens quittent leur voiture pour prendre le métro. You'll be on the minute. Cela va drastiquement changer notre façon de vivre».

Par ailleurs, «c'est la dernière semaine des évaluations. Il y a les discussions finales avec le preferred bidder», a déclaré la ministre. Le contrat sera accordé vers la mi-juillet. Les travaux ont, eux, déjà commencé à Port-Louis.