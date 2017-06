Ile Maurice: Pravind Jugnauth - «Je veille au grain les trafiquants et leurs complices»

Le couperet est tombé le mercredi 28 juin en cour d'Assises. Ramchurun Garburrun et Sailesh Kumar Mookteram, deux… Plus »

Le ministre Yogida Sawmynaden, qui assure la suppléance à la Santé, était aussi présent. Il a salué l'action du Premier ministre et a tenu à remercier ceux présents à la marche. Le gouvernement, a-t-il confié, est en train de dépenser en millions pour éduquer et conscientiser les gens face au fléau de la drogue.

Pour Pravind Jugnauth, les grosses saisies de ces derniers mois démontrent la volonté du gouvernement dans sa lutte contre les trafiquants. Ces derniers, a-t-il dit, sont très puissants grâce à leurs moyens logistiques et leurs liens avec des pays étrangers. Pravind Jugnauth a lancé un appel à la population pour dénoncer les trafiquants et communiquer toute information utile à la lutte contre la drogue.

