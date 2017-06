Sénégal: Dago éxpose à la galerie nationale

«Reflets d'expressions et d'expériences», l'exposition du photographe, graphiste et designer Ousmane Ndiaye Dago, est à voir jusqu'au 12 juillet prochain à la Galerie nationale d'Art de Dakar. Le vernissage de l'exposition a lieu ce jeudi 29 juin, donc ce soir à 18h30. Au menu, la séance de dédicace du livre de Dago, «Femme terre», en plus de la performance artistique du comédien Lamine Ndiaye.

10EMEANNIVERSAIRE DU DECES DE SEMBENE OUSMANE

«Le Mandat» au menu du ciné-club de ce soir à la FKA

Au menu du ciné-club de ce jeudi 29 juin à la Fondation Konrad Adenauer (FKA), le film «Le Mandat», en hommage au cinéaste Sembene Ousmane, décédé il y a une dizaine d'années, le 9 juin 2007. Dans la peau du modérateur, le réalisateur Hubert Laba Ndao («Dakar Trottoirs»). Prix de la critique internationale au Festival de Venise en 1968, le film de Sembene Ousmane raconte comment un petit «bout de papier» va faire «exploser les hypocrisies d'un quartier prétendu solidaire». Car voilà que le vieil Ibrahima Dieng reçoit de son neveu, «balayeur de rues à Paris» : un mandat de 25.000 francs CFA, dont il ne devra malheureusement garder que 2000 francs. «Ibrahima ne refuse pas les crédits, les petits services : il se montre généreux. Seulement quand il veut toucher l'argent à la poste, on lui demande sa carte d'identité, qu'il ne possède pas. Et c'est le début d'une épopée dans les méandres d'une administration vénale et absurde...»

CESAR 2017 DU MEILLEUR COURT METRAGE

L'Institut français reçoit les deux lauréates

L'Institut français de Dakar reçoit ce vendredi 30 juin les lauréates 2017 du César du Meilleur court métrage : les réalisatrices franco-sénégalaises Alice Diop, pour son film «Vers la tendresse», et Maïmouna Doucouré, avec son court métrage intitulé «Maman (s)». Prévues à 20h30, les projections seront suivies, ce vendredi 30 juin toujours, d'une rencontre avec la journaliste et critique de cinéma Claire Diao, auteur d'un ouvrage, son premier essai, intitulé «Double vague : Le nouveau souffle du cinéma français», et publié en mai dernier aux éditions Au Diable Vauvert. On lui doit aussi «Quartiers lointains», «programme itinérant de courts-métrages», et Awotele, revue panafricaine de cinéma. Même programme le lendemain, donc ce samedi 1er juillet, mais à Pikine Nord cette fois.

Et pour ce qui est de nos deux réalisatrices, Alice Diop, et Maïmouna Doucouré, ajoutons tout de même que la première travaille en ce moment sur un documentaire «adapté du livre Les Passagers du Roissy-Express de François Maspero», et que la seconde s'occupe quant à elle de ce qui sera son tout premier long métrage : une fiction intitulée «Mignonnes».

JEUNESSE ET TRADITIONS

Une pièce de théâtre pour en parler

Sur la scène du Centre culturel Blaise Senghor ce vendredi 30 juin à 20h : «De l'Importance d'Etre d'Accord», une création théâtrale de Berengere Brooks, sur le «tiraillement de la jeunesse face aux traditions». Derrière, il y a mille et un points d'interrogations et autres questions philosophiques : «Faut-il toujours obéir aux règles et coutumes d'une société ? Ou bien est-il nécessaire de les questionner ? Quand et comment faut-il le faire sans renier ses origines, sa famille ? Quel est le rôle de la jeunesse dans ce questionnement ?» Le travail de Berengere Brooks, qui s'inspire de ces deux «courts textes» de Bertol Brecht, «Celui qui dit oui » et «Celui qui dit non », «emmène tour à tour ses comédiens et les personnages créés par le dramaturge allemand dans un voyage où la jeunesse aura son mot à dire (ou pas).»

Pour parler des comédiens justement, il y aura donc sur scène Sadibou Manga, Djibril Dansokho, Renaud Farah, Leya Kane et Ass Niang.

FILDAK 2017

La 16ème édition lancée ce 4 juillet

La 16ème édition de la Foire internationale du Livre et du Matériel didactique de Dakar (FILDAK) sera officiellement lancée ce mardi 4 juillet à 16h, à la salle de conférence du Grand Théâtre, par le ministre de la Culture et de la Communication, Mbagnick Ndiaye. Même si la Fildak elle-même ne commence que dans 5 mois : du 22 au 27 novembre, au Centre international du Commerce Extérieur du Sénégal (CICES). Thème de cette 16ème édition : «Livre, jeunesse, économie : défis du développement». C'est ce que dit le communiqué qui nous est parvenu, et qui rappelle aussi que la Fildak cherche à «favoriser la promotion du livre et du matériel didactique ainsi que la diversité culturelle dans le domaine de l'écrit», et à affermir les «contacts entre les différents professionnels du livre».