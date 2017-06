Togo: Indépendance et coopération

L'ambassadeur US a enfin évoqué le contexte politique au Togo appelant le gouvernement à poursuivre les réformes, à combattre la corruption, à travailler à davantage de transparence et au renforcement de la démocratie.

Une opportunité à saisir car le Togo est devenu très proche du marché US grâce à l'ouverture d'une liaison aérienne directe vers New York.

Lors de son intervention, le diplomate a parlé coopération bilatérale et prochaine tenue dans la capitale togolaise du Forum de l'AGOA. 'Un évènement très important pour marquer le partenariat entre les Etats-Unis et l'Afrique'. Une chance aussi pour les entreprises togolaises d'apprendre comment tirer profit des avantages contenus dans l'AGOA.

