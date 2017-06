Tunisie: Une ossature à consolider

Non seulement il faudra retenir l'ossature qui a donné tant de satisfactions ces deux dernières saisons, mais il faudra en même temps consolider l'effectif par des recrues de valeur capables de bonifier le jeu. Le nouveau coach Ghazi Ghraïri s'emploie actuellement à mettre en place la liste des possibles recrues capables de répondre aux exigences du jeu qu'il veut mettre en place. Il mesure parfaitement la difficulté de l'exercice quand on pense aux difficultés financières auxquelles doit faire face le bureau de Boujelel Boujelel qui partira pour un nouvel exercice. Surtout que plusieurs postes sont à pourvoir, notamment en défense où, entre retours de prêt dans leurs clubs d'origine et intérêt exprimé par de tierces parties, Bilel Souissi, Atef Nefzi, Achraf Zouaghi, Ahmed Ben Salah et Saddam Ben Aziza ne sont pas certains de porter, à partir du 15 août prochain, date de reprise du championnat, la casaque «sang et or» du club du Sud-Ouest.

La priorité de l'heure s'appelle le renouvellement de contrats de la dizaine de joueurs dont le bail arrive à terme et qui constituent l'épine dorsale de l'ensemble. Il faudra également savoir retenir les gros calibres prisés un peu partout. A l'instar de l'attaquant Mohamed-Ali Kouki. Autres joueurs à intéresser vivement plusieurs clubs de l'élite : le latéral droit Atef Nefzi, le milieu offensif Ziad Baccouche et le pivot Mohamed Jemaâ Khélij.

