Tunisie: Jeunes scénaristes, à vos plumes !

announcement

«Images contre la torture» est l'intitulé de la première édition du concours de scénario pour des courts métrages sur la sensibilisation au droit à la réhabilitation des victimes de la torture. L'appel à candidature a été lancé le 17 juin avant presque une semaine de la célébration le 26 juin de la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture.

Se poursuivant jusqu'au 5 décembre 2017, ce concours est organisé par l'Institut tunisien de réhabilitation des survivants à la torture «Nebrass» qui est une organisation non gouvernementale tunisienne ayant pour objectif de promouvoir la réhabilitation des victimes de la torture. Se déroulant en plusieurs étapes, ce concours est destiné aux étudiants des écoles tunisiennes de cinéma, d'audiovisuel et d'art ainsi qu'aux jeunes cinéastes âgés de moins de 30 ans. Les candidats doivent déposer leurs dossiers de candidature par email au comité organisateur du concours au plus tard le 16 juillet 2017 à minuit à l'adresse suivante : nebrasscall2017@gmail.com

Les résultats de la sélection seront annoncés le 31 juillet 2017.

Lancé en partenariat avec l'Institut danois contre la torture «Dignity», le concours offre à quatre équipes des candidats sélectionnés l'occasion de réaliser des courts métrages (documentaires, fiction, films d'animation ) afin de sensibiliser et d'informer sur la question de la réhabilitation.

Les quatre équipes seront sélectionnées par un jury composé d'experts de «Nebrass», des professionnels du domaine du cinéma et des activistes des droits de l'homme. Dans ce contexte, quatre ateliers de formation collective seront organisés autour de l'écriture, de la réalisation, du tournage et de la post-production encadrés par une équipe d'universitaires, de professionnels et de consultants internationaux. Les ateliers se tiendront aux mois d'août, septembre et novembre 2017.

La première édition du projet se clôturera le 5 décembre par un événement au cours duquel seront projetés les quatre courts métrages réalisés. La cérémonie de clôture sera marquée par la remise des prix aux meilleures œuvres.