Sénégal: Mercato/ Engagé pour quatre ans - Famara Diédhiou rejoint Bristol City pour 3,5 milliards de Fcfa

L'avant-centre international sénégalais Famara Diédhiou va grossir les rangs des joueurs évoluant en Angleterre suite au contrat qu'il vient de signer avec le club de Bristol (D2 anglaise).

Selon le site mercato365, le «deal» a été officialisé hier, mercredi 28 juin, avec un montant de la transaction qui s'éléve à 6 millions d'euros (3,9 milliards de F Cfa). Un montant qui efface le précédent record du club des Robins détenu par l'Ivoirien Jonathan Kodjia, lui aussi en provenance d'Angers pour 3,6 millions d'euros en 2015.

Après avoir repoussé les avances de la Chine lors du dernier Mercato, l'ancien joueur de Sochaux et de Clermont s'est engagé pour une durée de quatre ans avec le club anglais classé 17e de Championship. Meilleur buteur de Ligue 2 avec Clermont (21 réalisations), lors de la saison 2015-2016, l'international sénégalais, on le rappelle, avait mis la barre plus haut en terminant meilleur buteur de Angers lors de la saison écoulée.

En 31 matches livrés, la saison dernière en Ligue 1, il avait inscrit huit buts. Dans un de ses derniers entretiens, Famara Diedhiou s'est dit prêt pour réussir le nouveau challenge qui l'attend Outre- Manche. «Je suis venu ici pour écrire ma propre histoire. Je suis content et impatient de commencer à jouer et rencontrer mes coéquipiers.

Signer dans ce club était une décision facile parce que j'aime la compétition (Championship). Et aussi je veux jouer ici en Angleterre. Le défi est plus grand ici. Bristol est une grande ville. Il y'a plus de matches et ça s'enchaîne», avait confié l'attaquant des Lions, avant d'ajouter : «J'attends cette ambiance qui va nous pousser tout au long de la saison. Je veux qu'ils soient derrière nous et qu'ils nous poussent à fond. Je peux vous garantir que cette année, ils vont se régaler».