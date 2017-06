Sénégal: Transfert/ Ligue 1 - Adama Mbengue signe à Caen pour 4 ans

Après une première expérience professionnelle en 2012, le milieu excentré, réconverti ensuite en latéral gauche, va effectuer le retour au pays en 2014 et intégrer l'équipe de Diambars. Au bout de deux ans, il est élu meilleur arrière gauche du championnat et vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2016. Cette progression et ces performances lui ont ouvert les portes de la sélection nationale. Appelé depuis le mois de mars dernier par le sélectionneur Aliou Cissé, Adama Mbengue a participé aux trois dernières rencontres des Lions et a même été désigné dès sa première sélection contre le Nigéria, homme du match.

«C'est un joueur complet?: physique et technique avec une belle activité. C'est un garçon d'avenir. On le suivait depuis longtemps. Adama (Mbengue) fait partie de ces bonnes opportunités qu'on a dans un coin de la tête», a déclaré l'entraineur, Xavier Gravelaine sur le site officiel du club. Le défenseur des Lions de 23 ans n'est cependant pas à sa première expérience professionnelle européenne. Adama Mbengue a, en effet, la particularité d'avoir été partiellement formé aux États-Unis après ses débuts. Repéré à Rufisque à l'école de football de Médiour, Adama Mbengue avait intègré les centres de formation de Galaxy Sport de 2009 à 2011, puis d'Orlando City basée en Floride aux Etats unis.

