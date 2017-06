Tunisie: Lancement du label « Tourism Excellence »

communiqué de presse

«Ce label sera un signe distinctif d'excellence qui permet au client de choisir en toute confiance des établissements qui offrent des prestations de qualité», précise un communiqué publié par les Grandes écoles de la communication (GEC), organisateurs de cet événement.

Et d'ajouter que «Tourism Excellence» sera le garant d'une perception d'un environnement de sécurité et de confort et d'une quête de l'excellence et d'un service attentif, professionnel et sur mesure à travers une nouvelle approche managériale».

Ce projet, piloté par GEC et financé par Middle East Partnership Initiative (Mepi), a contribué au développement des compétences en communication Soft Skills et service orienté client pour 100 demandeurs d'emploi, 125 professionnels et 40 formateurs des écoles de formation en tourisme basés à Tunis, Hammamet, Sousse, Tozeur et Djerba, précise la même source.