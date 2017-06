Sénégal: Frustrée après les investitures de BBY - L'ARC ravale sa colère et réaffirme le compagnonnage

Ainsi Badara Mamaya Sène et ses camarades lèvent toute équivoque et réaffirment leur «ancrage dans la mouvance présidentielle», tout en appelant à la mobilisation de tous les militants pour les échéances à venir.

En effet, le secrétariat politique du parti a clos le débat. «Mesurant à sa juste valeur la frustration légitime manifestée par les jeunes et les femmes du parti, le secrétariat politique de l'alliance républicaine pour la citoyenneté (Arc) s'est réuni le vendredi 23 juin », lit-on dans le propos liminaire du point de presse tenu mercredi au siège du parti. Il ressort de cette déclaration que même si l'Arc a constaté et regretté «la rupture unilatérale du consensus qui avait jusque là prévalu dans la distribution des responsabilités » dans le Bby. «Le secrétariat politique décide après un débat contradictoire de voter et de faire voter la liste Bby pour donner une majorité parlementaire écrasante à son excellence MackySall », a assuré Djibril Sow qui a lu la déclaration du secrétariat politique.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.