Tunisie: Zekri débarque...

Décidément, le milieu défensif camerounais n'en finit pas avec ses frasques et sautes d'humeur, au point de dilapider le capital d'estime qu'il a auprès du public étoilé. En effet, parti au Cameroun dit-on pour être au chevet de sa mère souffrante d'après ses dires, Kom vient de démentir à travers sa page facebook une présumée procuration à une agence de transfert de joueurs ,et s'est indigné de la campagne de dénigrement dont il a fait l'objet par une frange du public de l'Etoile. Tout en précisant que sa prochaine destination sera connue incessamment.

Voici un autre élément dont le retour dans le giron du club est fortement souhaité voire recommandé par le large public de l'Etoile pour renforcer le potentiel offensif de l'équipe. Après avoir monnayé son talent dans différents clubs européens et du Golfe, Chermiti pourrait signer son come-back dans les prochaines heures malgré certaines offres non moins alléchantes, de l'Arabie Saoudite notamment.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.