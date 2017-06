Guinée: Insalubrité à Conakry - Des caniveaux remplies d'ordure

«Comme on le dit souvent avec la saleté il n'y a pas la santé, malheureusement la population ne se souci pas des dangers qu'elle court en cohabitant avec les ordures. Elle prépare leurs nourritures à coter d'elles et respire les odeurs qu'elles dégagent. Et ceci peut occasionner plusieurs sortes des maladies telles que le paludisme ou le choléra. Il vaut mieux de prendre 30 000 fg et s'abonner aux (PME) de ramassage d'ordures que de tomber malade». « Au lieu de rejeter la responsabilité sur les uns des autres il est préférable de penser à une solution efface afin de pallier ce problème pour le bien de tout le monde », conseille M'mah Binty Camara habitante de Koloma.

Certains habitants de ce quartier accusent l'absence des PME chargées de la collecte et du transport des ordures. Ibrahima Bah, de son côté reproche aux citoyens de détruire l'environnement. « C'est les gens qui habitent à côté de ces caniveaux qui sont responsables de ce problème. Malgré le passage des Charrettes devant leurs concessions en longueur de journée ils ne s'abonnent jamais. Le long de cette route est très sale, et surtout avec l'odeur nauséabonde que ces ordures dégagent. Elle est devenue impraticable. C'est malheureux de voir qu'au lieu de protéger notre environnement pour qu'ilsoit propre nous le rendons sale», déplore M. Bah.

