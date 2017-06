Tunisie: Opération coup-de-poing

Le retour à la propreté dans la ville doit désormais devenir continu et permanent.

Une gigantesque opération de nettoyage des rues a été entamée dans la nuit du lundi 26 juin 2017 par les brigades de la police municipale afin de redorer le blason de la ville dont l'image a été ternie ces derniers temps. A grande eau et à l'aide de grands engins tels les pelleteuses, les bulldozers ou les remorques et tous les moyens humains nécessaires au rasage des lieux, cela a été rendu possible.

Auparavant, de nombreuses rues étaient alors jonchées de restes abandonnés par les étalages anarchiques qui ont accordé durant Ramadan notamment une large place au commerce parallèle. Mme Lobna Kalaï, haut responsable au sein du gouvernorat de Tunis, affirme que tout un rayon de rues a été ciblé dans une première étape avant de passer à d'autres quartiers de Tunis : «Les rues Charles-de-Gaulle et d'Espagne, Souk Boumendil, El Khirba, rue Jamel Abdenasser ont été ratissés par la police municipale, la police et un corps de la sécurité intérieure conformément au communiqué en début 2017».

Une décision municipale en date du 20 janvier 2017 annonce le début de la délocalisation des étalages anarchiques aux quatre points de vente harmonisés prévus de Sidi El Béchir, Mongi-Slim, El Khirba, Kallaline et avertit les commerçants à l'étalage qui ne s'y soumettraient pas. Le communiqué en question fixe au 25 juin 2017 la date butoir pour les vendeurs à la sauvette avec un délai de dix jours pour débarrasser définitivement la place.

Dans un passage télévisé, M. Omar Mansour, gouverneur de Tunis, est revenu notamment sur le phénomène de l'étalage anarchique dans la capitale et a appelé les forces sécuritaires à soutenir cette campagne pour appliquer la loi et interdire toute forme d'étalage anarchique à Tunis. A ce propos, M. Mansour a promis d'éradiquer totalement l'étalage anarchique dans la capitale, et ce, selon ses dires, juste après les jours de l'Aïd.