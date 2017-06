Afrique: Coupe CAF - Le MC Alger motivé mais prudent face au Platinum Stars

Le MC Alger tentera de se refaire une santé vendredi en validant son billet pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football à l'occasion de la réception des Sud-Africains de Platinum Stars au stade du 5-juillet, dans le cadre de la 5e journée du groupe B.

Après avoir terminé le championnat d'Algérie à la 2e place alors, et après son élimination amère de la coupe d'Algérie par l'ES Sétif, il ne reste plus que la Coupe de la CAF pour que le MC Alger termine la saison avec un titre. Et justement, demain, le MCA a un rendez-vous capital face au club sud-africain, Platinum Stars. Kamel Mouassa le coach des Vert et Rouge d'Alger travaille beaucoup avec son staff la récupération et surtout le côté psychologique de ses joueurs très affectés par l'élimination en coupe d'Algérie. La mission des Algérois, leaders de leur groupe (8 pts), ne s'annonce d'ailleurs pas aussi ardue face à la lanterne rouge de la poule (2 pts). Néanmoins, Kamel Mouassa reste prudent face à ce club sud-africain, Platinum Stars.

« Il faut rester calme et aborder la rencontre de Platinum Stars dans la sérénité, car rien n'est gagné et cette équipe a une bonne ligne d'attaque. Faites attention au scénario de Mbabane, car une rencontre n'est jamais terminée avant le coup de sifflet final et il faut profiter des moments forts pour sceller le sort de la partie. Platinum Stars est loin d'être en vacances », a déclaré le technicien algérien dans des propos relayés par Le Buteur.

Il se trouve que les joueurs du MC Alger ont oublié l'élimination de la coupe d'Algérie, sachant qu'il ne leur reste que cette Coupe de la CAF pour sauver leur saison avec un titre. Et pour y parvenir, il va falloir passer les quatre étapes restantes à commencer par celle de demain face aux Sud-Africains. Une simple victoire et c'est la qualification assurée aux quarts de finale.

« On doit profiter des occasions qu'on se crée quel que soit le score de la rencontre et éviter de tomber dans la nervosité qui risque de nous jouer un mauvais tour. Apprenez donc à gérer une rencontre et non à réagir selon l'évolution du score, c'est le piège dans lequel on est tombés face à Mbabane Swallows », a ajouté le coach du Mouloudia

Afin de remonter le moral à ses joueurs et pousser le MC Alger à sortir le grand jeu, Mouassa a évoqué la motivation de la coupe de la CAF et ce sont les mêmes mots qu'il a repris à travers ses déclarations à la presse : «Je sais que la défaite est amère mais j'attends une forte réaction de l'équipe, car la motivation de la coupe de la CAF est plus forte que celle de la coupe d'Algérie».