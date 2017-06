Tunisie: Ruée sur les plages

Les baignades, les activités nautiques au bord de la mer ont débuté depuis quelques jours, dans la ville de Monastir. Toutes les plages de cette ville balnéaire sont archicombles... Et toutes les activités sportives et nautiques sont pratiquées : parachute, pédalo, jet-ski... .

Vers le coup de midi trente, les artères de la ville sont presque désertées, car tout le monde s'est dirigé vers la plage pour passer une longue journée à la mer, à se rafraîchir et fuir une canicule insupportable. «Voilà c'est fini le mois saint, la fête de l'Aïd et c'est plutôt les vacances d'été ! Et qui parmi nous n'a pas l'intention de profiter de la plage, du soleil et des beaux jours ? », s'exclame Nouha qui est venue se baigner avec sa maman, son frère et son papa pendant toute la journée et qui compte aussi profiter de l'été pour programmer des baignades tantôt avec sa famille, tantôt avec ses amies.

Pas très loin d'elle et sur l'une des plus belles plages de la ville, c'est une autre famille qui a choisi de planter son parasol, de placer ses serviettes, ses matériaux de plage, ballon, seaux, bouée... . pour passer de longues heures à se baigner, à se détendre et à profiter de la mer. D'ailleurs, Mouna a tout programmé à l'avance.

Elle a ramené tout ce qu'il faut pour elle et ses deux filles âgées de deux et quatre ans : des jouets de plage, des bouquins à lire. Mouna, qui est accompagnée par son mari, a précisé que c'est leur première baignade pour cet été. « Avant la fête de l'Aïd et avec le rythme du mois saint, c'était trop difficile de pouvoir profiter de la mer. Maintenant, je me sens plus libre et détendue, et on compte ramener les enfants chaque jour ici, pour passer quelques heures au bord de la plage à pratiquer plusieurs activités », explique Mouna.

Dans ces plages, tout le monde est pressé d'aller se baigner au plus vite pour se rafraîchir. L'ambiance est euphorique, des jeunes qui jouent au volley-ball, des enfants qui construisent des châteaux de sable et qui découvrent, pour la première fois de leur vie, de nouvelles expériences, de nouvelles sensations, bercés par le rythme des vagues et la chaleur du sable.

Quant à Nada et ses deux copines, des jeunes filles âgées de 17 ans, elles ont préféré louer un parasol au bord de la mer et ont ramené avec elles leurs huiles de bronzage et quelques magazines pour les lire tranquillement. Toutes les trois, passionnées de natation, comptent passer presque toute leur journée sous le parasol à pratiquer leurs activités favorites.

Une baignade nocturne

Si Nouha et Mouna ont dû programmer leurs baignades pendant les vacances estivales, Nesrine , une jeune trentenaire qui habite à deux pas de la plage, s'y rend chaque jour en compagnie de son mari et de ses gosses. Mais elle y revient également pendant le soir quand elle n'arrive pas à s'endormir à cause de la chaleur et elle a la possibilité de se baigner pour fuir cette canicule infernale. « Je préfère me baigner le soir, car la mer est plus propre, la plage est moins encombrée et la mer est beaucoup plus douce, c'est magnifique ! C'est le calme absolu et c'est très bénéfique pour la santé mentale et physique de l'être, afin de guérir certains maux et bobos... », témoigne-t-elle. Passer une journée à la plage à se baigner, à profiter du beau temps, à se bronzer fascine plusieurs d'entre nous qui avons déjà programmé à l'avance les activités à pratiquer pendant nos vacances d'été.