Congo-Kinshasa: Kasaï - La MONUSCO invite les populations de Luebo à regagner la cité

Dans une correspondance datée du 20 juin 2017 et adressée au bâtonnier Jean-Joseph Mukendi du… Plus »

Par ailleurs, le 26 juin 2017, une session de recyclage thématique en police de proximité s'est ouverte à Mbandaka au profit de 25 agents de la PNC parmi lesquelles trois femmes y ont participé. Cette session durera 5 jours et sera animée par deux formateurs, dont l'un de la Police des Nations unies (UNPOL) et l'autre de la PNC.

Dans un autre registre, à l'Est du pays, une vingtaine d'agents commis à la sécurité des prisons du Nord-Kivu, prennent part depuis le 26 juin à Goma, à une formation sur le plan de contingence de sécurité des prisons. L'activité est organisée par la Monusco à travers sa section « Appui à la justice et à l'administration pénitentiaire ».

Dans cette optique, il a voulu montrer que Luebo est maintenant sécurisé par les FARDC. De ce fait, il a encouragé la population à faire confiance aux soldats loyalistes et ne plus craindre les attaques des miliciens. Raison pour laquelle il a chaleureusement remercié la Monusco pour le partenariat fructueux avec sa province pour le retour et le maintien de la paix, en demandant à la population de privilégier la réconciliation.

