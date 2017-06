Congo-Kinshasa: Moïse Katumbi confirme son retour en RDC

Dans une correspondance datée du 20 juin 2017 et adressée au bâtonnier Jean-Joseph Mukendi du collectif de défense de Katumbi, le PGR a décidé d'annuler l'autorisation de sortie accordée à l'ancien gouverneur du Katanga en mai 2016. Un autre volet du procès est lancé mais qui, dans les milieux des professionnels du droit passe pour une grave contradiction. Quoi qu'il en soit, dans l'entourage du candidat déclaré à la prochaine présidentielle, l'on ne s'avoue pas vaincu.

« Malgré les menaces qui pèsent sur sa personne, Moïse Katumbi va rentrer dans son pays et il appelle le peuple congolais de lui réserver un accueil chaleureux », peut-on lire dans la réplique préparée par son bureau de Bruxelles.

Le pouvoir en place à Kinshasa a décidé de traquer jusqu'au bout l'opposant Moïse Katumbi, candidat déclaré à la présidentielle 2017. C'est le Procureur général de la République (PGR) qui s'est chargé de jouer cette nouvelle partition.Le procès intenté en mai 2016 contre l'ancien et dernier gouverneur du Katanga au tribunal de paix de Lubumbashi/Kamalondo pour spoliation des biens immobiliers est loin d'être dénoué. Condamné à ce jour à trois ans de prison ferme, Katumbi avait pu obtenir le 20 mai 2016 du PGR une autorisation de sortie de la RDC pour des soins médicaux appropriés à l'étranger. Quoi de plus normal. Mais pas pour longtemps car, le même PGR vient de décider, dans une lettre adressée la 20 juin 2017 au bâtonnier Jean-Joseph Mukendi wa Mulumba, d'annuler la même autorisation de sortie.

Tout compte fait, le pouvoir en place à Kinshasa a décidé d'achever complètement Moïse Katumbi en l'éliminant de la course présidentielle par tous les moyens, tant juridiques que politiques. Après avoir tenté en vain de le charger dans différents dossiers, dont le recrutement présumé des mercenaires et la détention d'une double nationalité, c'est encore et toujours sur la justice que Kinshasa a trouvé bon de s'appuyer pour disqualifier Moïse Katumbi.

Dans sa correspondance du 20 juin 2017, dont une copie est parvenue à notre rédaction, le PGR motive sa décision en ces termes : « J'ai le regret de porter à votre connaissance que votre client n'a pas observé le devoir de réserve lui imposé en ce qui concerne les faits ayant donné lieu à l'instruction du dossier judiciaire en cours conformément au paragraphe deux de ma lettre n°3010/RMP.V/041/PGR/MIM/2016 vous adressé en date du 20 mai 2016 ». L'organe de la loi poursuit en faisant remarquer qu' « en vertu du paragraphe trois de la correspondance précitée, je retire à votre client ladite autorisation lui accordée le 20 mai 2016 ». « Il est tenu dès réception de la présente à se présenter devant le magistrat instructeur », conclut-il.

Contacté par notre rédaction mercredi dans la soirée, le bâtonnier Mukendi a confirmé l'existence de cette correspondance qu'il a reçue, a-t-il dit, hier mercredi, alors que celle-ci date du 20 juin 2017. Pourquoi un tel décalage, soit 8 jours entre sa signature par le PGR et sa transmission à l'intéressé ? Il y a de quoi s'interroger. Y avait-il eu hésitation ou doute sur le fond ou la forme pour que, finalement, on se décide d'expédier cette correspondance sans prendre les précautions d'actualiser la date ? Difficile à dire.

Me Mukendi se trouvant à Kinshasa pendant toute cette période, avec une adresse fixe de son cabinet, on ne voit pas pourquoi les services du PGR ont pris tout ce temps pour lui faire parvenir cette correspondance.

Qu'est-ce à dire ?

Toujours est-il qu'avec cette nouvelle correspondance du PGR, c'est un nouveau pan du procès Moïse Katumbi qui vient de s'ouvrir. Dans les milieux des professionnels de droit, les avis sont partagés. Mais, tous sont unanimes sur un point. Ils reconnaissent que la lettre du PGR est en parfaite contradiction avec la procédure engagée jusqu'alors au niveau du tribunal de paix de Lubumbashi/Kamalondo.

Retournée dans tous les sens, la lettre du PGR sent le roussi. Une fois encore, le pouvoir en place a décidé de barrer complètement toutes les voies de recours à Katumbi pour qu'il n'ait aucune chance de s'engager dans la prochaine course présidentielle. Ce qui explique la succession des affaires orientées directement vers et contre lui ; de la piste de recrutement des mercenaires jusqu'à la spoliation immobilière, sans compter la remise en cause de sa nationalité congolaise portée depuis Genève par le ministre d'Etat en charge de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba.

La dernière correspondance du PGR s'inscrit dans ce schéma de la majorité au pouvoir qui improvise un nouveau fer au feu.

Cinglante réplique de Kamitatu

Sans surprise, depuis Bruxelles, le bureau de Moïse Katumbi n'a pas tardé à réagir. Dans les éléments de réponse destinés au PGR, le camp Katumbi dénonce une fois de plus un « acharnement » du régime en place à Kinshasa contre Moïse Katumbi. Contacté par Jeune Afrique, Olivier Kamitatu, porte-parole du candidat déclaré à la présidentielle, n'est pas allé par quatre chemins : « Dans son champ régalien de protéger les Congolais, l'État est absent. Nous avons l'impression qu'il ne s'occupe que de Moïse Katumbi. Y aura-il bientôt un ministre chargé de Moïse Katumbi ? » « Tout ceci est cousu de fil blanc et participe de l'instrumentalisation de la justice », déplore-t-il.

Olivier Kamitatu a pris le temps de défoncer le Garde des sceaux Alexis Thambwe Mwamba : « Nous considérons que c'est le ministre de la Justice et le parquet général de la République qui n'ont pas respecté leur devoir de réserve dans cette machination judiciaire relative à un prétendu recrutement de mercenaires : on a vu Alexis Thambwe Mwamba se débattre sur des chaînes de télévision étrangères pour tenter de démentir les 500 mercenaires qu'il avait pourtant annoncés, violant ainsi le secret d'instruction ».

Qu'à cela ne tienne, « Moïse Katumbi se prépare à rentrer au pays et demande aux Congolais de lui réserver un accueil triomphal, mouchoirs blancs à la main », indique Olivier Kamitatu, s'appuyant sur le rapport des évêques qui avaient déjà qualifié de « mascarades » toutes les affaires judiciaires montées contre Katumbi.

Vive réaction du bureau de Katumbi

Dans les éléments de réponse à la lettre du PGR, préparés depuis Bruxelles, le bureau de Moïse Katumbi enfonce le clou. « Il est évident que le régime Kabila continue envers et contre tout à instrumentaliser la justice », relève-t-il. Et de poursuivre : « Nul doute, qu'après le départ de Joseph Kabila, l'alternance sonnera aussi pour les magistrats, l'heure de leur libération. Ils pourront enfin dire le droit. Et un jour, ils témoigneront ! »

Quoi qu'il en soit, « Moïse Katumbi est et reste candidat à l'élection présidentielle pour un Congo debout ! » confirme le bureau de Moïse Katumbi. Son bureau confirme par ailleurs qu'il est prêt à affronter la justice dans un procès public et équitable pour démontrer son innocence dans toutes les affaires montées de toutes pièces contre lui. « Moïse Katumbi est innocent et n'a rien à cacher. Il demandera que le procès soit public afin que le monde entier puisse le suivre et se rendre compte que ce n'était qu'un montage grossier ».

Malgré toutes les tentatives du pouvoir de renvoyer aux calendes grecques les élections prévues en 2017, le bureau de Moïse Katumbi reste optimiste sur un fait : « Qu'on se le dise, il y aura élections cette année 2017 ! Pour Moïse Katumbi, toutes les actions, toutes les machinations fomentées contre lui par le régime Kabila ne sont que distractions ! »

Moïse Katumbi en RDC, c'est déjà imminent.