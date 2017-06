Congo-Kinshasa: Eléments de réponse à la lettre du Procureur Général de la République

En date du 19 mai 2016, le Procureur Général de la République publiait un communique officiel dans lequel il portait à la connaissance de l'opinion publique qu'il inculpait Moïse Katumbi du chef d'atteinte à la sûreté de l'Etat et le plaçait sous mandat d'arrêt provisoire. En raison de son état de santé, le Procureur Général informait également l'opinion publique que Moïse Katumbi était autorisé à se faire prendre en charge par des institutions médicales appropriées.

En date du 20 mai 2016, le Procureur Général de la République autorisait Moïse Katumbi à se rendre en Afrique du Sud afin d'y suivre un traitement médical approprié. Il assortissait son autorisation d'une obligation de réserve.

En date du 20 juin 2017, le Procureur Général retirait son autorisation de sortie reprochant à Moïse Katumbi de n'avoir pas respecté son devoir de réserve dans l'instruction du dossier judiciaire ayant trait à l'atteinte à la sûreté de l'Etat.

Cette lettre appelle la prise en considération des éléments suivants :

(1)L'autorisation de sortie du PGR impliquait la suspension de toutes les procédures contre Moïse Katumbi. En son absence du pays, aucun acte ne pouvait être posé contre Moïse Katumbi, aucune condamnation ne pouvait être prise contre lui puisqu'il était autorisé par le ministère public à se faire soigner. Le courrier du Parquet Général en atteste bel et bien aujourd'hui. Et cela de la manière la plus éclatante !

(2)Or, en son absence du pays, une autre action a été introduite contre Moise Katumbi. Cette action a abouti à sa condamnation injuste à 3 ans de prison dans « l'affaire Stoupis ». Cette condamnation a fait l'objet d'une large publicité dans la presse du pouvoir, notamment sur la chaîne Télé 50, qui annonçait la condamnation de Moïse Katumbi, avant même que les juges ne se soient prononcés. Cette large publicité n'était-elle pas déjà une violation du devoir de réserve ?

(3)Au cours du procès Stoupis, la Juge-Présidente du Tribunal de Paix de Lubumbashi, Mme Chantal Ramazani, a confirmé devant un huissier de Justice à Paris, qu'elle s'était posée la question de savoir comment la justice congolaise pouvait condamner Moïse Katumbi alors qu'il était absent du pays. Elle fut - comme elle l'a révélé courageusement - obligée de signer un révolver sur la tempe la condamnation de Moïse Katumbi. En dépit de ces révélations rendues publiques sur tous les médias internationaux, Moïse Katumbi a fait preuve de réserve et a gardé silence alors qu'un tel scandale aurait pu le conduire à briser son devoir de réserve.

(4)Dans le dossier des mercenaires, le ministre de la Justice, qui lui aussi était astreint à l'obligation de réserve, l'a allégrement violé en s'étalant dans la presse et dans les médias internationaux - notamment dans une interview à la RTBF - pour se défendre devant le caractère grotesque des charges retenues contre Moïse Katumbi. Pourquoi le ministre de la Justice n'a-t-il pas respecté son devoir de réserve ?

(5)Lors de l'Accord CENCO du 31 décembre, les parties prenantes - y compris le ministre de la Justice qui en faisaient partie comme Chef de délégation de la MP - ont mandaté les évêques afin de mener, dans le cadre de la décrispation leur enquête sur les personnalités emblématiques de l'opposition qui sont empêchées d'exercer leurs droits civiques et politiques. Dans leur rapport ils ont conclu que Moïse Katumbi était victime d'une mascarade judiciaire. Les évêques ont donc invité le pouvoir à cesser toute poursuite judiciaire contre Moïse Katumbi. Ce rapport était destiné aux signataires des Accords de la CENCO. Il a donc été largement rendu public. Que signifie dans ces conditions le devoir de réserve pour un homme injustement poursuivi et condamné ?

(6)Suite à la plainte déposée le 2 juin 2017 par Moïse Katumbi contre l'acharnement dont il est la victime de la part du régime, le Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies a apporté en date du 13 juin dernier une réponse claire qui appelle l'Etat congolais à assurer la protection à Moïse Katumbi et à l'autoriser à rentrer librement dans son pays sans y être arrêté ou maintenu en détention pour y exercer tous ses droits civiques et politiques. Là aussi, que signifie le devoir de réserve devant une décision du Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies ?

(7)Enfin, tout récemment, le ministre de la Justice s'est étalé dans les radios et télévisions internationales sur les dossiers des mercenaires et celui de Stoupis, ajoutant un nouveau concernant la nationalité de Moïse Katumbi. Il lui renie la nationalité congolaise et le droit de se présenter à l'élection présidentielle. Le ministre de la Justice n'est-il pas là non plus astreint au devoir de réserve ?

En conclusion, force est de constater qu'au lieu de chercher et trouver des solutions à la crise sécuritaire qui endeuille la Nation et à la situation économique catastrophique du Congo, l'Etat préfère mobiliser toute son énergie pour s'occuper d'un et un seul individu, soit-il Moïse Katumbi ! Peut-être parce que Moïse Katumbi fait peur au régime !

Malgré les menaces qui pèsent sur sa personne, Moïse Katumbi va rentrer dans son pays. Il demande à la population de lui réserver un accueil massif, un mouchoir blanc à la main signe de paix et d'innocence !

Qu'on se le dise, il y aura élections cette année 2017 ! Pour Moïse Katumbi, toutes les actions, toutes les machinations fomentées contre lui par le régime Kabila ne sont que distractions !

A la faveur de son retour, Moïse Katumbi demandera que le pouvoir présente les soit-disants 612 mercenaires du ministre de la Justice. Alors qu'il doit faire face aux plus graves accusations qui sont portées contre lui de crime de guerre et crime contre l'humanité, le ministre de la Justice abuse de sa position pour instrumentaliser la justice contre Moïse Katumbi à des fins politiciennes. Hier porte-parole dit-il de ceux qui ont abattu un avion civil, aujourd'hui, il est celui de ceux qui veulent abattre Moïse Katumbi !

Moïse Katumbi est innocent et n'a rien à cacher. Il demandera que le procès soit public afin que le monde entier puisse le suivre et se rendre compte que ce n'était qu'un montage grossier.

Avec ce dernier courrier du PGR, il est évident que le régime Kabila continue envers et contre tout à instrumentaliser la justice. Nul doute qu'après le départ de Joseph Kabila, l'alternance sonnera aussi pour les magistrats, l'heure de leur libération. Ils pourront enfin dire le droit. Et un jour, ils témoigneront !

Moïse Katumbi est et reste candidat à l'élection présidentielle pour un Congo debout !

Bruxelles, le 27 juin 2017

Bureau de Moïse Katumbi